2020-01-26T21:17:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Абоненты МТС почти вдвое увеличили потребление 4G-трафика за год

Количество базовых станций LTE в диапазонах 1800 и 2600 МГц в сети МТС выросло на 80% за год. Большинство абонентов уже мигрировали в сеть четвертого поколения
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Всего в 2019-м в стране запустили более 1 000 новых базовых станций в двух диапазонах. Больше всего — в Минской, Витебской и Гомельской областях. Вместе с охватом расширилась и пропускная способность сети. Почти во всех городах включены 4G-частоты 2600 МГц, что повысило среднюю скорость передачи данных для абонентов.

Потребление 4G-трафика в сети МТС взлетело вверх — на 87% за год. За год белорусы стали почти вдвое больше получать и передавать данных в LTE-сети. Среди ключевых факторов — массовая «миграция» абонентов из 3G в 4G, рост спроса на высокие скорости и возросшая популярность «тяжёлого» контента. За два года расход трафика в расчете на каждого абонента вырос без малого в три раза.

Самые интернет-активные места в стране находятся в Бресте (через одну из базовых станций в среднем проходит 1398 ГБ в день), Новополоцке и Мозыре (через обе — по 1224 ГБ).

Кроме того, белорусы почти полностью перешли на смартфоны с поддержкой LTE. Если во время запуска сети четыре года назад их было только 17%, то сейчас — почти 90%.

«Белорусы по всей стране активно используют 4G, и сейчас эта технология стала по-настоящему массовой. В ближайшие годы продолжится «миграция» абонентов в LTE, равно как и повысится потребление трафика. Всё это требует постоянного развития инфраструктуры в Минске и регионах. В конечном счете, охват сети четвертого поколения в будущем должен приблизиться к 3G-покрытию, и уже сейчас 4G-скорости доступны для большинства населения», — отметил руководитель технического департамента МТС Алексей Тяжких.

Технологию LTE мобильный оператор развивает совместно с инфраструктурным партнером beCloud. МТС первым в Беларуси предоставил абонентам LTE-доступ в декабре 2015 года. За это время технология стала самой популярной среди владельцев смартфонов.

УНП 800 013 732. СООО «Мобильные ТелеСистемы».

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