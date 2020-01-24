Комитет Госконтроля нашел в мастерской Владимира Цеслера кровать и выставил ему 3000 рублей аренды

Уже несколько недель союзы дизайнеров, художников и архитекторов трясет от мониторингов - в частности, со стороны Комитета госконтроля и жилищно-эксплуатационных служб. Там решили разобраться, по назначению ли используются помещения мастерских, коммерческую или творческую деятельность ведут там члены творческих союзов. Ведь коль помещения получены от государства для творческой работы, то и плата за них идет с огромной льготой.

Но как жить, а еще платить за мастерскую пусть даже с минимальным коэффициентом 0,1 к арендной ставке, не реализуя свои работы? Когда несколько лет назад встал такой вопрос, многие художники и дизайнеры в массовом порядке оформились как индивидуальные предприниматели. Но теперь статус ИП вышел им боком: контролеры посчитали, что они получают зарплату, и оснований для льготной аренды у таких художников нет. Мало того, в КГК были вопросы к мастерским некоторых членов творческих союзов. Например, к кровати и кухонному уголку у знаменитого дизайнера и художника Владимира Цеслера, а у фешен-дизайнеров - к нескольким швейным машинкам.

В итоге контролеры сделали выводы, написали рекомендации и передали их в местные жилищно-эксплуатационные организации. А те оперативно пересчитали арендную плату. Как говорят в Белорусском союзе дизайнеров, вопреки заключенным прежде договорам с ЖРЭО районов столицы и без допсоглашений. Вдобавок, отмечает глава БСД Дмитрий Сурский, этих рекомендаций ему так и не показали.

Дмитрий Сурский говорит, что многие вопросы по той же аренде и статусу творческого работника надо урегулировать законодательно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Принудительно со счета союза уже сняли 2000 рублей

Так или иначе, а, к примеру, Владимиру Цеслеру вместо ежемесячных примерно 800 рублей за его мастерскую на чердаке жилого дома на улице Первомайской выставили счет приблизительно в 3000 рублей. А дизайнеру Максиму Карасю - сразу около 100 тысяч рублей, то есть за весь срок с начала аренды.

Цеслер солидную сумму заплатил, опасаясь, чтобы его не выставили из мастерской. Хотя и считает, что в принципе делать это регулярно не сможет никто из белорусских художников. А многие долги выставили напрямую союзам. Они, как в случае с дизайнерами, чтобы избежать лишних проволочек, оплачивают аренду со своего счета, а потом члены объединения компенсируют издержки. Правда, по словам Дмитрия Сурского, за год тот же Союз дизайнеров собирает всего порядка 30 тысяч рублей за счет взносов. И несколько крупных сумм, принудительно списанных со счета (а уже снято 2000 рублей), - и творческому союзу придет конец.

Уголок мастерской Владимира Цеслера.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Когда вопросы собрались в гордиев узел, а ситуация, казалось, зависла в мертвой точке, 23 января в мастерскую Владимира Цеслера неожиданно заглянул председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Он, как сообщает пресс-служба КГК, сказал художнику, что претензий к использованию мастерской у проверяющих нет.

- То, что в помещении имеется кровать, оборудована кухня, - это нормально. Я не вижу здесь проблемы: художник должен творить и иметь возможность отдохнуть, - отметил Анфимов, добавив, что хорошо знает специфику работы творческих мастерских (в биографии Леонида Васильевича на сайте КГК сказано, что в 1989 - 1991 годах он возглавлял творческо-производственное объединение «Дизайн». - Ред.). - Но в оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что - коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы.

Так, вопрос по льготной арендной плате для общественных объединений в Госконтроле будут дополнительно изучать в каждом конкретном случае. Теперь ведомство разрабатывает предложения для правительства по урегулированию ситуации, говорят в КГК, и при необходимости - по корректировке законодательства.

Необычная мастерская Владимира Яковлевича.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Леонид Анфимов пришел разбираться в ситуации в мастерскую к Владимиру Цеслеру. Фото: kgk.gov.by

Кстати, как считает Дмитрий Сурский, инициатором законодательных изменений должно стать Минкультуры.

- Надо определять статус творческого работника. А то нам говорят: вы можете творить, а зарабатывать на этом вы не имеете права. Но как кушать, как содержать мастерскую? Для многих ведь это единственное рабочее место. Да и почему художник не может продать свою картину в своей мастерской? Договор между физлицами никто не отменял...

«Есть боевые люди, готовые растерзать «вшивых блох» - художников»

24 января в Комитете госконтроля собрали представителей творческих союзов и работников эксплуатационных служб.

- Последним предложили действовать взвешенно и в рамках законодательства, - рассказывает Дмитрий Сурский. - Но там есть боевые люди, готовые, образно говоря, растерзать этих «вшивых блох», которые действуют под видом художников. Пока мы отбили дизайнера Сабину Алышову. Но, например, ЖЭУ очень раздражает, что Максим Карась, дизайнер, работающий с кожей, занимается и обучающей деятельностью. Но ведь по новому Кодексу о культуре она не является для творческих союзов и в них самих коммерческой или предпринимательской! То есть не требует открытия фирмы. Что касается рекомендаций КГК, то мне их снова не показали и не озвучили. И вообще, многие из обвинений в адрес наших членов на уровне где-то что-то прочитали. Покажите объявления, скриншоты, фотографии, протоколы! Но самое главное, что пока никто не отдает себе отчет: пока так и не сняты угрозы с прекращения деятельности Союза дизайнеров.

Тем временем Владимир Цеслер надеется, что вопрос с оплатой мастерских решится положительно. Тогда, говорит он, в течение следующих месяцев с него будут брать меньшую сумму за аренду или не брать ее вовсе. Но Цеслер не раз говорил: после почти 30-летней аренды, которая, по его подсчетам, несколько раз окупила мастерскую, и ремонта в ней помещение ему могли бы и подарить.

Владимир Цеслер занимает свою мастерскую более 30 лет!Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Поинтересовались мы у Владимира Яковлевича и тем, что так увлеченно рассматривают на фото, опубликованном на сайте КГК Цеслер и Леонид Анфимов. Уж не его ли знаменитый светильник из светодиодных трубок, которые образуют то самое слово из трех букв.

- Я уже не помню. С Анфимовым еще два его сотрудника были, где-то подловили...

По словам Дмитрия Сурского, мониторинг, судя по всему, приостановлен.

- Целью мониторинга были не мы - есть большой перечень Совета министров. Причем в Совмине, КГК и Госимуществе его трактуют по-разному. Но у нас такое нередко бывает в законодательстве... Например, нам говорят, что даже в положении Союза дизайнеров указано: запрещена реклама мастерских. Но почему тот же Цеслер, который сам по себе бренд страны, не может себя прорекламировать? Как и любой другой дизайнер...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ситуация уже пошла в народ. В соцсетях гуляет логотип «Цеслер», где буква Ц образована как раз из образа злосчастной кровати. Ирония в этой работе, стоит признать, тоже сродни цеслеровской, и мы спросили у художника, не он ли ее автор.

- Нет-нет, это кто-то из дизайнеров подстебал. Нормальная работа, не без вкуса...

А вот и продолжение темы... Пока, говорят, автор неизвестен.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Льготы на майстэрні - парочная практыка з савецкага мінулага, якая разбэсціла людзей»

Адам ГЛОБУС, художник и литератор:

- Я сам у свой час працаваў у рэстаўрацыйных майстэрнях, знутры ведаю гэту сістэму. І наогул, заўжды больш спадзяваўся на сябе, чым на ўсе прафсаюзы і саюзы. А калі ты спадзяешся на сябе, то купляеш памяшканне і ў ім працуеш. Прычым абіраеш памяшканне, адпаведнае тваім запросам: гэта не тое, што ты манументаліст, а табе далі каморку якога-небудзь скульптара ці графіка. Таму лічу, што трэба спадзявацца на сябе, і тое даўно трэба было рабіць. Не сакрэт, што мастакі, якія не маглі паасобку плаціць за майстэрні, збіраліся і аплачвалі адну, але разам.

А ўсе гэтыя льготы - парочная практыка з савецкага мінулага, якая разбэсціла людзей. Зразумела, калі ты малюеш карыкатуры на Трампа і іншых вясёлых сусветна вядомых людзей для вядомых дзяржвыданняў, табе выдадуць кабінецік, і ты ў ім станеш маляваць усё тое, што табе загадаюць. А калі ты хочаш называцца вольным мастаком і паплёўваць на дзяржаву, а яшчэ патрабаваць ад яе датацый, гэта нонсэнс!

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