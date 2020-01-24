«Решим проблему за 2-3 недели»: на «Белпочте» рассказали, почему белорусы месяцами ждут посылки с покупками

В социальных сетях, да и не только в них, белорусы жалуются на работу почты. На календаре последняя декада января, а они до сих пор не получили свои товары, которые заказали в Китае еще в ноябре прошлого года! Посылки, которые в среднем доставлялись за три недели, люди не могут получить уже два месяца. Стали возникать проблемные ситуации с китайскими продавцами: срок доставки заканчивается, товара нет, и что делать - требовать возврата денег или все-таки ждать посылку - непонятно.

Если разобраться, то причин «посылочного коллапса» несколько.

Во-первых, в ноябрьские черные пятницы белорусы заказали на популярных китайских сайтах больше, чем обычно. К слову, в День холостяка (11 ноября прошлого года) на китайском гиганте онлайн-торговли Alibaba был поставлен рекорд: за сутки продали товаров на 38,3 миллиарда долларов.

Свою лепту в эту ошеломляющую сумму вложили и белорусы: специалисты Яндекса подсчитали, что в этот день мы потратили в китайских интернет-магазинах в восемь раз больше, чем в обычный день, а средний чек составил 24 рубля (почти в два раза больше, чем обычно).

Однако больший, чем обычно, объем покупок (и соответственно, посылок) - не единственная причина задержки корреспонденции. Как отметили специалисты «Белпочты», в январе потоки посылок всегда возрастают на 30 - 40%. А в этом году возник еще один форс-мажор. Дело в том, что еще в ноябре прошлого года большой объем посылок из Китая и Сингапура застрял в транзитном аэропорту Стамбула. А сейчас они доехали до Беларуси. И если летом сотрудники «Белпочты» обрабатывают по 30 тысяч посылок в день, то сейчас их количество увеличилось более чем в 2,3 раза. Чтобы максимально быстро обработать и новогоднюю корреспонденцию, и задержавшийся поток посылок, «Белпочта» временно расширила штат.

- В настоящее время штат дополнительных работников под прогнозируемые объемы поступающей почты полностью укомплектован, - сказала в беседе с «КП» пресс-секретарь РУП «Белпочта» Виктория Джухунян. - Пока затруднительно точно определить сроки, но мы делаем все возможное, чтобы побыстрее обработать международные посылки. Думаю, проблема будет решена в течение двух-трех недель.

Напомним, белорусы могут беспошлинно заказывать за рубежом товары на сумму 200 евро в месяц, но каждая посылка в отдельности может стоить не более 22 евро и весить не больше 10 кг. Максимальный суммарный вес всех посылок в течение месяца - 31 килограмм.