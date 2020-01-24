На первом месте – белорусский любовный роман: топ-10 продаж от «Белкниги», который вас удивит

Ежегодно «Белкнига» анализирует, какие книги чаще всего покупают в магазинах сети. В этом году в топе оказались не только новинки 2019-го, но и бессменные лидеры. Радует, что среди них много белорусских авторов.

- Для нас такой рейтинг - регулярная практика, - рассказывают в «Белкниге». - Есть книги, которые не первый год в рейтинге. Например, в 2018 году «Три товарища» была на 7-м месте, «Гарри Поттер» на русском языке - на 9-м, «Гэта Беларусь, дзетка!» - на 8-м, а «Ночь» - на 4-м.

№10 «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова

Похоже, бессмертное «Евангелие от Сатаны» никогда не потеряет своей актуальности. Им вдохновлялись Эннио Морриконе, Мик Джаггер, Дэвид Боуи и продолжают восхищаться теперешние школьники, а кошачья кличка Бегемот - и вовсе одна из самых популярных для домашних питомцев.

№9 «Залатая скарбонка. Хрэстаматыя для дашкольнікаў»

Книга включает 416 страниц сказок и других произведений художественной литературы для детей самых разных возрастов, есть даже аудиоверсия для скачивания.

Залатая скарбонка. Хрэстаматыя для дашкольнікаў

№8 «Мова» Виктора Мартиновича

Первую изданную в 2014 году тысячу экземпляров лингвистического боевика раскупили за недели. Небывалый успех для белорусской литературы!

№7 «Три товарища» Эриха Марии Ремарка

Еще одному бессмертному лидеру продаж по всему миру скоро стукнет 85 лет, но он не теряет популярности. Роман повествует о дружбе трех компаньонов, которые содержат небольшую авторемонтную мастерскую в тяжелое для Германии время.

«Три товарища» Эрих Мария Ремарк

№6 «Беларусь приглашает=Belarus welcomes»

Похоже, книга 2015 года, изданная на русском и английском языках, была популярна у посетителей Европейских игр. В целом это самый обычный иллюстрированный путеводитель по Беларуси с готовыми маршрутами путешествий, историей достопримечательностей и важными для иностранцев адресами и телефонами.

№5 «Гэта Беларусь, дзетка!» Марты Черновой и Марии Черяковой

В отличие от предыдущего путеводителя, это книга более душевная и шутливая и точно не даст уснуть от обилия исторических фактов. На ста красочных страницах описаны типичные для белорусов явления, которые вызывают удивление у других. Например, определения белорусских слов вроде «ссобойка» или «лазня» или пояснения мужчин, почему белорусские девушки - самые лучшие.

«Гэта Беларусь, дзетка!» Марта Чернова и Мария Черякова

№4 «Букварь для дошкольников» Владимира Леонтьева

Красочный и милый букварь 2019 года выпуска для самых маленьких поможет отличать гласные и согласные буквы алфавита, собирать их в слова и затем - научиться читать.

№3 «Золотые правила народной культуры» Оксаны Котович и Янки Крука

Книга посвящена приметам каждого дня года и наиболее значимым календарным праздникам белорусов, а также правилам поведения человека, семьи, рода и общества в целом при проведении обрядов рождения, крестин, свадьбы и похорон. Здесь есть все: от заговоров против зубной боли до объяснений, почему красивые люди рождаются в четверг, а невезучие - в среду.

№2 «Гары Потэр і філасофскі камень» Джоан Роулинг

Одна из самых востребованных в мире книг теперь доступна и на белорусском языке.

Релиз белорусского перевода первой части поттерианы состоялся 14 декабря, и всего за 18 дней книга стала одной из самых продаваемых.

«Гары Потэр і філасофскі камень» Джоан Роулинг

№1 «Бесконечность любви, бесконечность печали. Книга вторая» Натальи Батраковой

4 тысячи экземпляров романа самой романтичной белорусской писательницы смели с полок за 11 дней со дня релиза! Главные герои «Бесконечности» - журналистка Екатерина Проскурина и бизнесмен Вадим Ладышев, которые строят свою любовь, переживают предательство и учатся прощать.

«Бесконечность любви, бесконечность печали. Книга вторая». Наталья Батракова

КСТАТИ

Топ-5 самых популярных книг за последние полвека

1. Конечно, это Библия. Книгу перевели на тысячи языков мира и продали общим тиражом почти 4 миллиарда.

2. «Цитаты Мао Цзэдуна», написанные бывшим правителем Китайской Народной Республики, содержат 427 цитат и были проданы тиражом 820 миллионов экземпляров.

3. «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. За 20 лет он разошелся тиражом 400 миллионов экземпляров и даже опередил «Властелина колец».

4. «Властелин колец» Толкина. Роман-эпопея про хоббита Фродо Бэггинса стал популярен во всем мире, его купили 103 миллиона раз.

5. «Алхимик» Пауло Коэльо был первой книгой автора, принесшей ему мировую славу и тираж в 65 миллионов экземпляров. Историю пастуха Сантьяго, который искал приснившиеся ему египетские сокровища, перевели на 67 языков мира и прочитали в 117 странах.