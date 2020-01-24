«Целесообразность проводить диагностику мы не видим»: безопасны ли посылки из Китая, которые приходят в Беларусь?

Как известно, белорусы любят покупать товары на китайской площадке AliExpress. Причем покупают такими объемами, что белорусская почта попросту не успевает обрабатывать сотни тысяч посылок из Китая. Прибывшие в Беларусь посылки могут провести здесь до двух месяцев, прежде чем попадут к получателю. Но многих пугает не это, а разгорающийся коронавирус 2019-nCoV, который погубил уже 19 человек и заразил почти тысячу. С недавнего времени всех прилетающих из Китая людей (а это три самолета в неделю) в зоне прилета проверяют специальными тепловизорами. А может ли вирус проникнуть к нам вместе с посылкой из Китая? И как их проверяют?

Минздрав об этом сообщает очень обтекаемо, мол, ситуацию отслеживаем, профилактические меры усилили, в аэропортах организовали санитарно-карантинный контроль.

Специалисты говорят, что коронавирусом можно заразиться и контактным способом - к примеру, через предметы, которых касался больной человек.

- Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться, - цитируют «Известия» завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаила Щелканова. Однако вероятность того, что кто-то заразится через посылку из китайского интернет-магазина, очень мала, так как коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды. Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10 - 15 минут.

Белорусские специалисты считают, что причин для беспокойства нет.

- С точки зрения науки коронавирус 2019-nCoV обладает низкой устойчивостью в окружающей среде. Целесообразность проводить диагностику посылок мы не видим, - рассказала заведующая лабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелева.

Сами китайцы тоже настроены оптимистично.

- Риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено, - сообщает пресс-служба «AliExpress Россия». - Посылки из Китая идут морем и по воздуху в течение 10 - 30 дней.

В компании добавили, что наблюдают за ситуацией во взаимодействии со штаб-квартирой Alibaba Group в Китае, отслеживают предписания соответствующих органов охраны здоровья КНР.