2020-01-24T16:56:06+03:00
Спорт
КП Беларусь

Игрок сборной Беларуси Макс Эбонг перешел в «Астану»

Обзор переходов в межсезонье белорусского футбола, которое получается насыщенным
Захар ПЛАТОНОВ
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Макс Эбонг стал игроком "Астаны". Фото: ФК "Астана"Макс Эбонг стал игроком "Астаны". Фото: ФК "Астана"
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Пока главным событием футбольной зимы стал трансфер 20-летнего нападающего Ильи Шкурина в московский ЦСКА.

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Но не менее интересные переходы случились после.

В пятницу официально сообщили, что 20-летний полузащитник солигорского «Шахтера» Макс Эбонг перешел в «Астану». За два года с момента дебюта только в чемпионате он провел более 20 матчей и даже успел провести две игры за национальную сборную Беларуси. Не стоит удивляться необычной фамилии - он сын белоруски и камерунца, родился в Витебске. «Астана» - самый состоятельный клуб Казахстана, чемпион последних шести лет, летом не пустил БАТЭ в группу Лиги Европы.

Брестское «Динамо» не удержало двух лидеров, которые помогали ковать золотые медали. Павел Нехайчик, в 24 матчах чемпионата набравший 17 очков по системе гол+пас, перешел в родной для себя БАТЭ. Александр Гутор на руках имел предложение самарских «Крыльев Советов», но предпочел перейти в «Шахтер». Мотивировка: семейные обстоятельства, а из Солигорска в Минск ехать не так долго, как из Бреста и уж тем более из Самары.

Номинально Нехайчика заменил 32-летний албанец Элис Бакай, который зажигал в солигорском «Шахтере» - 10 мячей и 11 голевых передач (лучший показатель в лиге).

Лучший распасовщик лиги Элис Бакай перебрался из «Шахтера» в Брест. Фото: dynamo-brest.by

Лучший распасовщик лиги Элис Бакай перебрался из «Шахтера» в Брест. Фото: dynamo-brest.by

Также Брест подписал зарекомендовавших себя молодых белорусов: Евгения Шевченко и Кирилла Печенина.

«Шахтер» расстался с Валерием Громыко и Юрием Ковалевым, которые перешли в тульский «Арсенал». Но и солидно укрепился. Кроме Гутора пришли защитник Сергей Политевич из «Кайрата», хавбек Игор Иванович (по информации Transfermarkt.de, заплатили 500 тысяч евро сербскому «Напредаку»).

БАТЭ пока не спешит подписывать новичков. Кроме Нехайчика в обойме появился защитник Боян Настич, выступающий за сборную Боснии и Герцеговины. И вернулся Александр Володько, хотя, казалось бы, состав надо омолодить.

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Минское «Динамо» по традиции значительно обновило ряды. Из новичков - хорватский защитник Карло Бручич, Евгений Шикавка, вернувшийся в Беларусь из Греции, Алексей Риос, расставшийся с БАТЭ, 21-летний Иван Бахар, который в прошлом году стал лидером «Минска» и дебютировал в сборной Беларуси.

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