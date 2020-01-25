2020-01-26T17:44:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

Фотофакт: двойники Месси и Агуэро играют за белорусский клуб. Видите сходство?

В «Городее» как будто специально собирают игроков, похожих на звезд футбола [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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У Лео Месси объявился двойник в Беларуси. Фотоколлаж: Getty и Инстаграм ФК "Городея"У Лео Месси объявился двойник в Беларуси. Фотоколлаж: Getty и Инстаграм ФК "Городея"
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В Инстаграме футбольного клуба «Городея» появилось фото из раздевалки, на нем Андрей Сорокин (слева), Кирилл Павлючек (в центре), Станислав Сазонович (справа).

"Сахарная" банда двойников: Андрей Сорокин (слева), Кирилл Павлючек (в центре), Станислав Сазонович (справа). Фото: instagram.com/gorodeyafc

"Сахарная" банда двойников: Андрей Сорокин (слева), Кирилл Павлючек (в центре), Станислав Сазонович (справа). Фото: instagram.com/gorodeyafc

Вроде бы ничего примечательного. Но если присмотреться, то все трое похожи на звезд мирового масштаба.

27-летний Станислав Сазонович, отпустив бороду, стал поход на Лионеля Месси.

Лео Месси в форме "Барселоны". Фото: Reuters

Лео Месси в форме "Барселоны". Фото: Reuters

Можно сказать, что он пошел по стопам экс-тренера БАТЭ Александра Ермаковича. Когда он сменил имидж, многие тоже заметили сходство со звездным аргентинцем «Барселоны». Правда, в начале того сезона дела борисовского клуба застопорились и Ермакович на фарт решил сбрить бороду.

Александр Ермакович. Фото: pressball.by

Александр Ермакович. Фото: pressball.by

23-летний россиянин Андрей Сорокин больно похож на Серхио Агуэро – звезду «Манчестер Сити», лучшего бомбардира в истории Премьер-лиги среди иностранцев.

Серхио Агуэро. Фото: Getty

Серхио Агуэро. Фото: Getty

35-летний Кирилл Павлючек с такой прической весьма похож на игрока «Баварии» и чемпиона мира в составе сборной Германии Томаса Мюллера.

Томас Мюллер. Фото: Getty

Томас Мюллер. Фото: Getty

В свое время отмечали, что экс-игрок минского «Динамо» и сборной Беларуси, а ныне первым зампредседателя АБФФ Юрий Вергейчик похож на Питера Крауча, известного по выступлению за «Ливерпуль» и сборную Англии. Они похожи как лицом, так и телосложением.

Юрий Вергейчик. Фото: pressball.by

Юрий Вергейчик. Фото: pressball.by

Питер Крауч. Фото: Getty

Питер Крауч. Фото: Getty

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