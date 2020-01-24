«Никто не вспомнил об этом печальном юбилее»: дочь режиссера Леонида Нечаева вспоминает отца, который ушел 10 лет назад

Леонид Нечаев, снявший «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Сказку о Звездном мальчике», «Рыжий, честный, влюбленный» и с десяток других удивительных сказок, на которых выросло не одно поколение, прожил непростую и далеко не сказочную жизнь. Был женат шесть раз (не считая неофициального брака, причем две последние жены были значительно моложе режиссера - одна на двадцать лет, вторая на сорок). Правда, после развода умел сохранять хорошие отношения - почти все его бывшие жены и пятеро детей от разных браков до сих пор общаются между собой. Свою последнюю сказку - «Дюймовочка» - Нечаев привез в Минск на свой 70-летний юбилей в мае 2009-го. Встретился со зрителями, побродил по коридорам «Беларусьфильма», где отработал 17 лет, порадовался, что его здесь по-прежнему помнят и любят. А меньше чем через год, 23 января 2010-го, знаменитого киносказочника не стало.

В 2012 году в Петербурге был устроен вечер памяти Леонида Нечаева. Его последняя жена Надежда привезла на этот вечер из Москвы золотой ключик из «Приключений Буратино», который после съемок сказки остался у режиссера и всю жизнь был его счастливым талисманом. После вечера ключик исчез. Надежда обратилась в полицию. Несмотря на то, что кинораритет был сделан из латуни и его материальная ценность копеечная, полиция взялась за поиски, но они ни к чему не привели. В краже подозревали Анастасию - дочку режиссера, которая живет в Минске. Мол, на камерах наблюдения видно, как женщина, похожая на нее, взяла ключик со стола и положила к себе в сумку. Но Анастасия опровергла эту версию.

- На вечере про ключик вспомнили, когда зал был закрыт и все гости разъехались, - рассказала она тогда «Комсомолке». - Ключик валялся на какой-то парте за кулисами, никто на него не обращал внимания, Надя даже не вспомнила о нем. Честно говоря, этот ключ просто напомнил мне отца в последние годы его жизни. Он тоже был никому не нужен, брошен. Камера наблюдения сняла, как ключ берет Вика Гуцол, актриса из фильма «Сверчок за очагом». Да, Вика его действительно взяла и принесла в гримерку. Потом мы ушли фотографироваться на память. А потом разъехались. Ни российская полиция, ни белорусская милиция ко мне с вопросами не обращалась. Спросят - отвечу. У меня ключа нет. Кстати, папа никогда не выносил золотой ключик из дома. И Надя не имела права этого делать, как и бросать ключ за кулисами. Пусть ей это будет уроком.

Кстати, режиссер рассказывал, что Золотой ключик пытались украсть еще во время съемок «Приключений Буратино», и не один раз. Поэтому сразу после окончания съемок он забрал реквизит с собой, а позднее выкупил его.

Золотой ключик режиссер после съемок выкупил.

Вчера на своей странице в Фейсбуке Анастасия Нечаева выложила несколько фотографий отца из семейного альбома и сопроводила свой пост грустными смайликами и всего двумя словами: «10 лет».

С дочками Настей и Ульяной, 1982 год.

С дочками Настей и Ульяной, 1992 год.

С гениальным Роланом Быковым - котом Базилио.

С Красной Шапочкой Яной Поплавской.

- Увы, никто ни в Москве, ни в Минске, кроме родных, не вспомнил об этом печальном юбилее, - заметила «КП» Анастасия.

- А есть какие-то новости про исчезнувший золотой ключик?

- Нет, ключик не нашелся. В итоге у меня от отца на память ничего не осталось, кроме пяти пивных кружек, а у моей сестры Ульяны - несколько колокольчиков.

Анастасия также призналась, что не общается с последней женой отца, хотя была бы не против этого ради своих сводных сестры Лизы и брата Леши, родившихся в последнем браке.

Фото из семейного архива.