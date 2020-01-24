Бывший игрок «Гомеля» перешел в «Селтик» за 2 млн евро

Исмаила Соро перебрался в «Гомель» в 2017 году из молдавского «Саксана». Отыграв год в Беларуси, он отправился в «Бней Иегуда» из Израиля. На этой неделе он стал игроком «Селтика», который заплатил за него 2,4 млн евро. Фанаты сравнивают его с Нголо Канте, а шотландский The Sun эпатажно написал, что его «вытащили из белорусской тьмы». Агент Соро - Дмитрий Селюк, он часто привозит в Беларусь африканских футболистов. Были у него звездные клиенты - Хорди Круифф, Яя Туре.

По информации «Трибуны» «Гомель» как бывший клуб Соро получит свой процент от сделки.