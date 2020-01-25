2020-01-25T18:58:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси откроют школы активного долголетия и будут доживать до 80 лет

Сейчас белорусы живут в среднем 74 года, но власти обещали довести эти показатели до юбилея
Алла БЕЛУГА
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Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей составит 21%.Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей составит 21%.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в 2019 году составляла 75 лет. Это значит, что люди, родившиеся в прошлом году, проживут 75 лет. Судя по данным Белстата, эта цифра растет с каждым годом. Например, в 2002-м ожидаемая продолжительность жизни в среднем составляла 68 лет, в 2015-м - уже 73,9 года, в 2016-м - 74,1 года, а в 2017-м - 74,4 года.

И вот мы идем на новый рекорд. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси должна составить 80 лет, поставила задачу министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. По этому поводу Минтруда совместно с Европейской экономической комиссией ООН и другими международными организациями даже составили национальную стратегию «Достойное долголетие - 2030».

- Цель стратегии - максимально повысить уровень и качество жизни пожилых людей. В документе шесть задач, по каждой из них есть конкретные индикаторы, к которым мы будем стремиться. Если говорить в совокупности, главная цель - увеличить продолжительность жизни. Если последние данные по продолжительности жизни - 74 с половиной года, то задача к 2030 году - выйти на 80, - объяснила Ирина Костевич БелТА.

Продолжительность жизни меняется, но одна закономерность остается: белорусские женщины живут почти на 10 лет дольше мужчин. Специалисты объясняют это тем, что женщины больше следят за здоровьем и меньше пьют. А вот сельские жители обоих полов, по статистике, живут меньше городских.

Каким образом собираются поднимать продолжительность жизни? Министр говорит, в этом помогут новые технологии для сохранения здоровья, привлечение пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, открытие школ активного долголетия и здорового образа жизни.

Напомним, ранее министр труда отмечала, что Беларусь - стареющая страна, и это огромная нагрузка на бюджет страны.

- Численность граждан в возрасте старше 65 лет - более 15%. Эксперты ООН говорят о том, что, если более 7% людей в стране старше 65 лет, население считается старым. Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей составит 21%, - привела данные Ирина Костевич.

Поэтому власти озаботились и тем, чтобы люди предпенсионного возраста не остались без работы. Для этого будут совершенствовать их персональные навыки, отправлять на переподготовку и искать для них новые профессии.

КСТАТИ

ООН отмечает, что продолжительность жизни растет во всем мире. Если в начале 1950-х годов людей, проживших более 70 лет, было около 1% от общей численности, то в начале 2000-х их стало больше 50%! Рекордсмены по уровню жизни обычно японцы, а меньше всего живут люди в бедных частях Африки.

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