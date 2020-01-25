2020-01-26T17:44:07+03:00
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«Если хотите помянуть его, ставьте песню «Железный»: Сергей Михалок до слез трогательно вспомнил умершего друга из «Ляписов»

Музыкант тепло и необычно, в своем стиле рассказал о Руслане Владыко, с которым он отыграл с первого до последнего дня в группе «Ляпис Трубецкой»
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Сергей Михалок записал в сторис в своем Инстаграме серию воспоминаний об умершем недавно гитаристе Руслане Владыко. Фото: Елена БОЖКОСергей Михалок записал в сторис в своем Инстаграме серию воспоминаний об умершем недавно гитаристе Руслане Владыко. Фото: Елена БОЖКО
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Лидер группы «Ляпис 98» Сергей Михалок записал в сторис в своем Инстаграме серию воспоминаний об умершем недавно гитаристе Руслане Владыко. Пан (это было прозвище Руслана в группе) едва ли не единственный из музыкантов, кто играл в «Ляписе Трубецком» с самого первого дня до последнего. Мы решили опубликовать некоторые моменты воспоминаний Сергея Михалка.

- Сейчас с Петровичем разговаривал, папой Руслана, - он как давай вспоминать! Говорит, что мы обязательно должны все приехать в Привольный, очень благодарен нам… - рассказывает Михалок. - Советовался по конкретным делам - давай оградку на кладбище поменяем, по памятнику я сказал. Это для всех нас...

Мы всегда, даже если не были рядом, передавали с Паном весточки друг другу, поздравляли с днем рождения и Новым годом… Пан не любил всяких сплетен. Если бы у него спросить сейчас, что ты хочешь, он бы сказал: давай пойдем в ирландский паб, танцевать, веселиться и громко слушать песни, которые он записал. Поэтому, если хотите помянуть его, ставьте первый альбом Brutto, в котором он играл, ставьте песню «Железный», все альбомы «ляписов». Это будет лучшая память о нем.

Павел Булатников, Сергей Михалок и Руслан Владыко (справа). Фото: личный архив

Павел Булатников, Сергей Михалок и Руслан Владыко (справа). Фото: личный архив

Пан уже с 12 лет играл всю попсу 80-х - Барыкина, Кузьмина… Мог прослушать песню один раз и воспроизвести ее полностью! Если появлялась гитара, валил на любую тематику - хоть Розенбаума, хоть для афганцев мог сыграть. Ну и конечно, баян! Пан был фестивальный баянист - мог играть классику на баяне как на органе. Столько партий в голове он держал, просто уникальный был человек.

«Зеленоглазое такси» мы впервые, кстати, спели в поселке Привольный, где директором Дома культуры работал Петр Петрович Владыко. Отец Пана был фактически участником нашей группы, выступал с нами. А еще мы на его «Фольксвагене» не раз удирали после концертов - от разъяренных омоновцев из Жлобина, от бандитов из Бреста. Так вот, в Привольном «Ляпис Трубецкой» играл свой первый концерт, который назывался «Третья мировая война». Мы же все были рок-н-ролльщики, такие хулиганы патлатые, выступаем в местном переполненном ДК. Очень скоро стало понятно, что зрители возмущены и нас будут бить. И в какой-то момент Пан говорит: «Серый, давай петь «Зеленоглазое такси», ты же знаешь припев». И вот, я городил смешное, веселил бабушек, ну, просто рэповал, а припев исполняли все вместе. И из-за «Зеленоглазого такси» мы стали просто богами в Привольном, три дня не могли выбраться, потому что надо было выпить со всеми.

Михалок рассказывает байки про Пана. Источник: BRUTTO NOSTRA

А еще только самые близкие знают, что после музыки еще одним большим увлечением Руслана была авиация. У него дома был симулятор, и он онлайн летал по всему миру. Мы знали, что в это время нельзя Пана трогать, потому что он в полете из Минска во Владивосток. Автопилот не включишь! Наташа, супруга, как стюардесса, приносила ему еду, стучала в дверь, наверное - это мы так с пацанами немножко подкалывали Руслана. Он досконально знал все устройство самолетов, мог по звуку их различать… Рассказывал, как работает любой элемент авиалайнера - только спроси. Ну и конечно, мечта у него была - когда-нибудь полетать на собственном самолете. Думаю, он спокойно мог бы стать пилотом, и за здоровье, свое и пассажиров, можно было бы не волноваться. Крылатый был парень!

Многие пришедшие на похороны с трудом узнавали Руслана в гробу - так сильно он похудел за 8 месяцев в коме. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие пришедшие на похороны с трудом узнавали Руслана в гробу - так сильно он похудел за 8 месяцев в коме.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Напомним, Руслана Владыко похоронили во вторник. Еще в июне прошлого года его жестоко избили, все это время музыкант пролежал в больнице в коме - но врачи оказались бессильны. Пану было всего 45 лет.

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Музыканта, отыгравшего в группе «Ляпис Трубецкой» от первого до последнего дня Руслана Владыко похоронили в деревне Обчак под Минском (читать далее)

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