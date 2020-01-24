Александр Лукашенко - о разногласиях с Россией: По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой

Пятницу президент провел в Шклове. Он посетил Завод газетной бумаги и еще несколько предприятий в городе. И пообщался не только с чиновниками, но и с рабочими. Заодно высказался по самым громким темам последнего времени.

Александр Лукашенко рассказал о…

…РАЗНОГЛАСИЯХ С РОССИЕЙ

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая».

Один из работников Завода газетной бумаги спросил об энергетической безопасности страны. Президент ответил:

«Мы работаем. Очень тяжело, очень непросто. Вы знаете почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем».

Глава государства напомнил, что примерно пять лет Беларусь движется к мировой цене на нефть. По его словам, конфликт с Россией связан фактически «со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку».

…НАЛОГОВОМ МАНЕВРЕ

«Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они (россияне. - Ред.) совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты - свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр - ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15 - 20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18 - 20% всего лишь от этой таможенной пошлины».

«Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь».

«Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место».

…СТОИМОСТИ ГАЗА

По словам президента, наша страна настаивает на одинаковой цене на газ с Россией для того, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях.

«Когда мы им продавали нашу трубу белтрансгазовскую, была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - $5 млрд), выравнять с Россией по цене. Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило».

…ЦЕНЕ НА НЕФТЬ

По поводу нефти, по словам Александра Лукашенко, Владимир Путин сам поднял этот вопрос на переговорах в Питере.

«Говорит: как это так, почему белорусы должны покупать у наших компаний нефть дороже мировой цены?» «Не я поднял вопрос. Он поднял. Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: как так? А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы (российские компании. - Ред.) там много теряем. Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия - послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти».

«Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?»

«Чего драться (за цену на нефть. - Ред.)? Это их товар, они приняли такое решение. В том числе и по политическим мотивам, в том числе из-за недоговороспособности Батьки Лукашенко. Так они пишут и «плявузгают» сейчас во всех средствах массовой информации. Я абсолютно договороспособен. Но что это за союз, если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус $9 млрд. И каждый год нам ухудшают положение».

«Они просто просчитались. Они думали, что (утрируя скажу) дадут мне ключи от склада, и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым... Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это ни стоило».

…МАРШРУТАХ ПОСТАВКИ НЕФТИ

«Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты».

Президент подчеркнул, что в разговоре с Владимиром Путиным не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Один из маршрутов - через порты на Балтике. Напомним, так уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого нужно будет запустить в реверсном режиме.

«Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб».

Третье направление тоже уже опробовано. Это поставки через Украину с Черного моря.

«И четвертое - это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть».

…ОТСУТСТВИИ БЛЕФА

«Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять».

По словам президента, если сейчас не решить этот вопрос, то через два года придется реализовывать это «бешеными темпами».

«Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет ниже. Поэтому, хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема».

Александр Лукашенко рассказал, что Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка:

«Американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше».

…ПОСТАВКАХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях».

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. - Ред.) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя».

«Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет».

… ЭКОУПАКОВКЕ

«В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зеленый свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов».

«В области не должно быть мусорных полигонов и гор - это же огромные деньги. Надо переработать весь мусор. Это железное поручение. Надо записать его со сроками, чтобы в правительстве знали, что нам надо уйти от жесткого пластика».

…МОБИЛЬНИКЕ

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься».

По словам президента, если ему кто-то ему и звонит по мобильнику, а это случается очень редко, то адъютант его приносит.

«Но я почти по этой связи не разговариваю». «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет».

…ПРЕЗИДЕНТСКОМ СРОКЕ

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России».

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас».

По информации пресс-службы президента и БелТА.