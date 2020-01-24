«У белорусов больше шансов заразиться обычным гриппом, чем этим китайским вирусом»: медики – об угрозе для страны

На фоне ажиотажа вокруг коронавируса в Беларусь тихо и незаметно пришел грипп. Эпидемии нет, пока фиксируются единичные случаи, но они уже официально подтверждены.

- На прошлой неделе стали отмечать, в том числе и в лабораторном контроле, циркуляции вирусов гриппа А и В, - рассказала Ирина Глинская, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - Случаи гриппа диагностировали в разных регионах. Во всех областях есть пусть даже минимальная его циркуляция. Но мы были готовы к этой ситуации, прогнозировали ее.

В этом году грипп пришел позже, чем обычно. Как правило, он начинает циркулировать в середине декабря. Статистика по заболеваемости острыми респираторными инфекциями нынче тоже отличается - по словам Ирины Глинской, уровень заболеваемости в контрольных городах по сравнению с прошлым годом почти на 46% ниже.

Что касается коронавируса, белорусские медики заверили, что ситуация под контролем и это не самая страшная зараза, которой стоит бояться.

- Вероятность заразиться обычным гриппом намного выше, чем этим вирусом, - говорит Сергей Марченко, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.