2020-01-24T17:54:26+03:00
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КП Беларусь

Белорусский фильм про Чернобыль «Запретная зона» покажут 23 апреля

Уникальность ситуации в том, что его прокатчиком выступит крупный международный дистрибьютор Megogo [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Фильм "Запретная зона" снимали в Беларуси минувшей осенью.Фильм "Запретная зона" снимали в Беларуси минувшей осенью.
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Компания «Медиа Куб» объявила о дате начала проката фильма «Запретная зона». Картина, снятая по заказу Министерства культуры Беларуси, переносит зрителя в 1989 год и рассказывает о событиях, произошедших в Зоне отчуждения после аварии на ЧАЭС. В остросюжетном триллере снялись хорошо известные белорусские и российские актеры.

Премьера фильма в кинотеатрах Беларуси запланирована на 23 апреля 2020г. Дистрибьютором фильма станет крупнейший в Восточной Европе холдинг Mtgogo, который объединяет прокатную компанию, онлайн платформу и подразделение по международным продажам. Начиная с февраля, трейлер фильма будет демонстрироваться в кинотеатрах Беларуси, России и других стран Восточной Европы и Балтии.

Запретная зона (трейлер). Источник: ediaCube Production

Тема Чернобыля – актуальный тренд в современном кинематографе, интересующий зрителя. Авторы картины ставят перед собой задачу с новой стороны посмотреть на события того времени. Для режиссёра фильма – Митрия Семенова-Алейникова – это полнометражный дебют. Однако его предыдущие работы – короткометражные фильмы «Одной крови» и «Франка» – были тепло приняты аудиторией и критиками, стали участниками и призерами ряда международных фестивалей.

- В процессе работы над фильмом, над его атмосферой, нам хотелось сделать не просто триллер, а добавить в него элементы психологической драмы, - говорит режиссер. - Он держит в напряжении, есть достаточно неожиданные повороты сюжета, до последнего момента не известно, чем всё закончится. При этом в процессе развития событий меняется и характер героев, обнажаются их страхи и не самые положительные качества. Кстати, мы сняли два альтернативных финала…

Ранее съемки белорусского фильма «Запретная зона» были анонсированы под рабочим названием «Отражение». В картине снимаются популярные белорусские и российские актёры – Сергей Толкач («Одной крови», «Шагал-Малевич»), Юлиана Михневич («Акушерка», «Чёрная кровь»), Александр Головин («Елки», «Сволочи»), Дарья Мельникова («Стальная бабочка», «Папины дочки»), Даниил ВахрушевСупербобровы», «Закон каменных джунглей»), Павел Чинарев («Знахарь»), Сергей Сосновский («Чемпионы», «Метод») и другие.

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

События картины происходят в Беларуси в конце 80-х годов прошлого века в зоне отселения, возникшей после аварии на Чернобыльской АЭС. В центре внимания – трансформация сознания общества и отношений между людьми в эти непростые годы. По сценарию, 6 молодых людей, путешествуя по реке, заплывают в зону отселения. Волею случая они становятся причиной гибели человека. Это мародер, обосновавшийся в зоне отселения и зарабатывающий на поиске и продаже ценных вещей, оставшихся в покинутых населенных пунктах. У главных героев оказывается сумка с огромной на то время суммой денег...

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