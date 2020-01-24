2020-01-24T19:32:31+03:00
Минск
КП Беларусь

Результат раскопок в Купаловском парке: остатки бани, в которую ходил Купала, сохранят

А вот фундаментам домов основателей БНР повезло меньше - они уже скрылись под дорожками парка
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Остатки фундамента бани, в которую ходил Купала, нашли во время реконструкции парка. Фото: Павел КоролевОстатки фундамента бани, в которую ходил Купала, нашли во время реконструкции парка. Фото: Павел Королев
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Фундамент бани Плавского был обнаружен в центре Минска во время реконструкции Купаловского парка осенью прошлого года. Это один из немногих фрагментов зданий, сохранившихся со времени жизни Янки Купалы. Сюда, по воспоминаниям Пимена Панченки, молодые поэты и писатели ходили гораздо чаще необходимого. Ведь эта баня находилась напротив дома писателя, и именно здесь они получали возможность его увидеть.

И сейчас появилась надежда на то, что уникальные остатки бани сохранят: решение зафиксировать их было принято на заседании в УКС Центрального района Минска. Именно такой ответ получил на свое обращение в Институт истории НАН Беларуси научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы Павел Королев, обеспокоенный судьбой здания.

В этом же парке вместе с остатками бани позже нашли и фундаменты домов братьев Антона и Ивана Луцкевичей. Именно они стояли у истоков Белорусской Народной Республики и основали первую белорусскую газету «Наша Ніва». Судя по официальному ответу, их судьба выглядит не радужно - в письме говорится о том, что исследование и археологическое изучение домов братьев Луцкевичей не входит в планы института в 2020 году. «Археалагічныя раскопкі падмуркаў старажытных пабудоў заўсёды патрабуюць значных фінансавых выдаткаў і працоўнай сілы, але самае галоўнае, павінны адбывацца (пачынацца) толькі пры наяўнасці дакладнага праекта (плана) па кансервацыі і захаванні выяўленых археалагічных аб’ектаў і іх далейшага выкарыстання», - говорится в документе.

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