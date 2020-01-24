«В Египте знают, от какого яда умерла моя мама»: первые результаты в деле загадочной гибели белорусской пары в Шарм-эль-Шейхе

- Сегодня я ездил в Следственный комитет знакомиться с результатами проверки, - рассказал «Комсомолке» сын погибшей в Египте туристки Андрей. - Смерть наступила от острого отравления неизвестным ядом, сопровождавшегося поражением ряда внутренних органов - печени, почек, легких, головного мозга, сердца, костного мозга - и осложнившегося развитием полиорганной недостаточности. Это отравление имеет признаки тяжких телесных повреждений.

По выводам белорусских специалистов, определить, как яд попал в организм, не представляется возможным. Еще есть результаты анализов на алкоголь и наркотики - их не обнаружено. Также выявлены признаки других заболеваний, но они никак не связаны с наступлением смерти.

- Отмечу, что следствие еще не закончено, - рассказал Андрей. - Известно, что вчера консула Египта в Беларуси вызывали в наше Министерство спорта и туризма, где он давал пояснения о том, как он пытается договориться с египетской стороной, чтобы те передали свои результаты белорусской стороне. Следователь сказал, что Египет ведет себя совершенно предсказуемо - не в их интересах раскрывать истинную причину смерти. Я уверен, что в Египте сразу установили вещество, ведь анализы были получены сразу в госпитале Египта. Я думаю, что в Египте результаты анализов уже исследовали вдоль и поперек - и точно знают, от какого именно яда наступила смерть. Но, исходя из того, что они видят, они не хотят их передавать белорусской стороне.

Напомним, в октябре в больнице в Египте умер 56-летний Анатолий, его 54-летняя жена Елена вернулась домой и больше двух недель лечилась в больнице, но врачам спасти ее не удалось. А всего за последние три месяца в Египте умерли пятеро белорусов. Несмотря на эти новости, белорусские туристы не стали массово отказываться от отдыха в Египте.

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