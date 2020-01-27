2020-01-27T11:08:30+03:00
Звезды
КП Беларусь

«X-Фактор» теперь будет и в Беларуси

Белтелерадиокомпания закупила лицензию на производство одного из самых популярных вокальных шоу в мире.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Скорее всего, белорусский "Х-Фактор" выйдет в телеэфир в сентябреСкорее всего, белорусский "Х-Фактор" выйдет в телеэфир в сентябре
Изменить размер текста:

Теперь можно говорить точно - в Беларуси будет свой «Х-Фактор». Для переговоров в Минске побывал исполнительный продюсер шоу Джонатан Булен. После чего Белтелерадиокомпания заявила о старте кастинга в это шоу. Предполагается, что съемочная группа проедет по крупным городам Беларуси, а затем будет искать таланты в столице. В случае если лично попасть на кастинг не удалось, можно будет прислать видеоролик по интернету.

Шоу очень дорогостоящее и в плане покупки лицензии, и в плане производства. Можно лишь предполагать, во сколько оно обошлось Беларуси - сумма не разглашается, но явно больше миллиона долларов. Впервые «X-Фактор» вышел в эфир в 2004 году, и с тех пор его показывали в 56 странах, в том числе и у всех наших соседей - в России, Украине, Польше, Литве и Латвии.

Перечислить всех звездных гостей «Х-Фактора» невозможно - на одной сцене с участниками в разных странах пели Рианна, Леди Гага, Кэти Перри, Take That, Уитни Хьюстон, Мерайя Кэри, 50 Cent, Джастин Бибер, Стиви Уандер и многие другие.

Белорусские артисты также пробовали свои силы за рубежом и имели успех. Так, в 2018 году белорусская певица Кэтти выиграла латвийскую версию шоу, а Евгений Литвинкович и Георгий Колдун стали суперфиналистами украинского проекта. Многие другие артисты также засветились в «X-Факторах» других стран, но добились не столь значительных результатов.

Интересно, что в некоторых странах шоу де факто является национальным отбором на «Евровидение». Не исключено, что в следующем году именно так произойдет и у нас, поскольку национальные отборы каждый год вызывают у белорусских фанатов «Евровидения» множество вопросов - и по поводу самих участников, и по поводу голосования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Редкое природное явление: в Беловежской пуще срослись две сосны
Задержан бывший руководитель ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня
В прошлом году в Минске построили на четверть меньше жилья, чем в 2018-м
ГАИ будет использовать «ПаркРайт» для контроля за парковкой
Погода в Беларуси на неделю 27 января - 2 февраля: дождь, мокрый снег и до +8
«Больше трех тонн разделанных туш». Житель Барановичей получил штраф за то, что вез мясо
В Лоевском районе женщина с 7-летним сыном отравились угарным газом
В Ивацевичах появится приют для бездомных животных
«Успела оттолкнуть коляску с ребенком». В Минске автомобиль сбил женщину
Министр образования Беларуси: «В ближайшие два-три года выпускной экзамен могут совместить с ЦТ»
«К 2025 году выйдем на 100% от средней зарплаты по стране». Министр образования - о заработке учителей
Погода на понедельник: желтый уровень опасности
ДТП в столице: легковушка столкнулась с автобусом
В Городокском районе легковушка, в которой находились четыре человека, вылетела в кювет
В четвертый раз с начала года и на традиционную копейку: 26 января в Беларуси подорожало топливо
Первая пошла: норвежская нефть поступила на «Нафтан»
В Кобринском районе Fiat съехал с дороги и врезался в дерево
Посольство Беларуси в Китае поможет белорусам выехать из провинции Хубэй, где распространяется коронавирус