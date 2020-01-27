«X-Фактор» теперь будет и в Беларуси

Теперь можно говорить точно - в Беларуси будет свой «Х-Фактор». Для переговоров в Минске побывал исполнительный продюсер шоу Джонатан Булен. После чего Белтелерадиокомпания заявила о старте кастинга в это шоу. Предполагается, что съемочная группа проедет по крупным городам Беларуси, а затем будет искать таланты в столице. В случае если лично попасть на кастинг не удалось, можно будет прислать видеоролик по интернету.

Шоу очень дорогостоящее и в плане покупки лицензии, и в плане производства. Можно лишь предполагать, во сколько оно обошлось Беларуси - сумма не разглашается, но явно больше миллиона долларов. Впервые «X-Фактор» вышел в эфир в 2004 году, и с тех пор его показывали в 56 странах, в том числе и у всех наших соседей - в России, Украине, Польше, Литве и Латвии.

Перечислить всех звездных гостей «Х-Фактора» невозможно - на одной сцене с участниками в разных странах пели Рианна, Леди Гага, Кэти Перри, Take That, Уитни Хьюстон, Мерайя Кэри, 50 Cent, Джастин Бибер, Стиви Уандер и многие другие.

Белорусские артисты также пробовали свои силы за рубежом и имели успех. Так, в 2018 году белорусская певица Кэтти выиграла латвийскую версию шоу, а Евгений Литвинкович и Георгий Колдун стали суперфиналистами украинского проекта. Многие другие артисты также засветились в «X-Факторах» других стран, но добились не столь значительных результатов.

Интересно, что в некоторых странах шоу де факто является национальным отбором на «Евровидение». Не исключено, что в следующем году именно так произойдет и у нас, поскольку национальные отборы каждый год вызывают у белорусских фанатов «Евровидения» множество вопросов - и по поводу самих участников, и по поводу голосования.