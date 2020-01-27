2020-01-27T16:26:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Задержали директоров всех четырех белорусских сахарных заводов? Разбираемся, что известно

По неофициальной информации, двух директоров сняли с самолета, который вернули в Минск, и еще двоих нет на рабочем месте
Геннадий МОЖЕЙКООксана БРОВАЧ
Поделиться:
Арестовали директоров всех белорусских сахарных заводов?Арестовали директоров всех белорусских сахарных заводов?
Изменить размер текста:

Эту историю обсуждают уже который день: в пятницу, 24 января, рейс авиакомпании «Белавиа» из Минска в Мюнхен вернули в Гродно. По рассказам очевидцев, после посадки на борт поднялись пограничники, которые вывели из самолета шесть человек, включая двух девочек-подростков. Самолет снова вылетел, и успешно долетел до Мюнхена. Обратно в Минск борт прилетел в 23:47, опоздав на шесть с половиной часов.

В авиакомпании «Белавиа» от комментариев отказались сразу. Ничего не сообщают пока также пограничные и таможенные службы, нет комментариев и от МВД, КГБ и СК.

По информации Tut.by, один из задержанных - директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. По слухам, в субботу на комбинате прошли обыски, кабинет директора опечатан, а сам директор «находится в запланированном отпуске».

Вроде бы на том же самолете летел директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник, и его якобы тоже сняли с рейса. По данным портала SlutskGorod, в доме Прудника прошел обыск.

Скорее всего, задержан гендиректор сахарного завода в Жабинке Виктор Миронов - куда он пропал, не успели заметить даже его заместители, не говоря уже о рабочих. «Не знаю», «без понятия», «ничего не слышно» - так отвечали "Комсомолке" на вопрос о директоре люди возле проходной завода.

- Я сегодня пришел на работу утром и получил обухом по голове. Я не знаю ничего, я был в пятницу в командировке. Спросите у зама по идеологии, может, он больше знает, хотя он сегодня сам был в шоке. Что там, как… - говорит Роман Неберкаль, замгендиректора по коммерческим вопросам Жабинковского сахарного завода.

По неофициальной информации, Виктора Миронова задержали в пятницу 24 января по подозрению во даче взятки. По слухам, речь идет о сумме в 20 тысяч долларов.

Об этом вслух на заводе ничего не говорят. В ответ на вопрос: «Где директор?» только пожимают плечами.

- Я знаю то же, что и вы, - разводит руками Сергей Попко, зам по социальным вопросам Жабинковского сахарного завода. - Никто мне ни из концерна (Белгоспищепром - Ред.), ни из правоохранительных органов, ниоткуда не звонил. В пятницу он был на работе.

- А как вы будете сейчас работать без директора?

- Завтра приедет концерн, возможно, на кого-то возложат обязанности, - говорит заместитель Виктора Миронова.

- Будет совещание, - добавляет секретарь.

В прокуратуре Жабинковского района задержание директора крупнейшего предприятия Жабинки не смогли прокомментировать. По словам прокурора района Владимира Кирилюка, санкцию на задержание районная прокуратура не давала, и официальной информации на этот счет не имеет.

Кроме того, нет на рабочем месте и директора Скидельского сахарного комбината Дмитрия Егорова. Получается, в понедельник на работе не было, по пока точно не установленным причинам, директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

7 наивных вопросов о возврате самолета Минск-Мюнхен. Официальных комментариев нет - разбираемся, что это было [фото]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Сказать, что это высший уровень, не сказать ничего. Внимательный персонал, чистота в номерах, еда изумительно вкусная, бассейн не пахнет хлоркой»: что говорят о белорусских санаториях
Хотите узнать, о каких? Посмотрите, может и вам стоит там побывать: отличный отдых и лечение обеспечены
Китайцы больше никуда не поедут: из-за коронавируса им запретили путешествия за рубеж
Такого еще не было: гражданам Поднебесной закрыли продажи всех туров, в том числе и внутри страны. Закрыта Великая Китайская стена, Запретный город в Пекине, “Диснейленды” в Шанхае и Гонконге
«Зимой дети чаще травятся взрослыми каплями от насморка»: мы подежурили с транспортной реанимацией и увидели, как спасают детей от 0 до 18
Корреспондент «КП» выехала с бригадой детской больницы Минска и увидела, как это страшно, когда дорога каждая минута, а водители медлят
«Люксембург в грибной сезон - «мая Беларушчына»: оперная дива Мария Гулегина о доносах, бегстве из Минска 30 лет назад и покорении Ла Скала
Перед первым за 30 лет концертом в Минске расспросили Марию о причинах бегства из СССР, травле со стороны коллег, выздоровлении дочери после чернобыльской аварии и жертвах ради ролей [фото]
Новости 24
Редкое природное явление: в Беловежской пуще срослись две сосны
Задержан бывший руководитель ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня
В прошлом году в Минске построили на четверть меньше жилья, чем в 2018-м
ГАИ будет использовать «ПаркРайт» для контроля за парковкой
Погода в Беларуси на неделю 27 января - 2 февраля: дождь, мокрый снег и до +8
«Больше трех тонн разделанных туш». Житель Барановичей получил штраф за то, что вез мясо
В Лоевском районе женщина с 7-летним сыном отравились угарным газом
В Ивацевичах появится приют для бездомных животных
«Успела оттолкнуть коляску с ребенком». В Минске автомобиль сбил женщину
Министр образования Беларуси: «В ближайшие два-три года выпускной экзамен могут совместить с ЦТ»
«К 2025 году выйдем на 100% от средней зарплаты по стране». Министр образования - о заработке учителей
Погода на понедельник: желтый уровень опасности
ДТП в столице: легковушка столкнулась с автобусом
В Городокском районе легковушка, в которой находились четыре человека, вылетела в кювет
В четвертый раз с начала года и на традиционную копейку: 26 января в Беларуси подорожало топливо
Первая пошла: норвежская нефть поступила на «Нафтан»
В Кобринском районе Fiat съехал с дороги и врезался в дерево
Посольство Беларуси в Китае поможет белорусам выехать из провинции Хубэй, где распространяется коронавирус