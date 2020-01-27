Задержали директоров всех четырех белорусских сахарных заводов? Разбираемся, что известно

Эту историю обсуждают уже который день: в пятницу, 24 января, рейс авиакомпании «Белавиа» из Минска в Мюнхен вернули в Гродно. По рассказам очевидцев, после посадки на борт поднялись пограничники, которые вывели из самолета шесть человек, включая двух девочек-подростков. Самолет снова вылетел, и успешно долетел до Мюнхена. Обратно в Минск борт прилетел в 23:47, опоздав на шесть с половиной часов.

В авиакомпании «Белавиа» от комментариев отказались сразу. Ничего не сообщают пока также пограничные и таможенные службы, нет комментариев и от МВД, КГБ и СК.

По информации Tut.by, один из задержанных - директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. По слухам, в субботу на комбинате прошли обыски, кабинет директора опечатан, а сам директор «находится в запланированном отпуске».

Вроде бы на том же самолете летел директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник, и его якобы тоже сняли с рейса. По данным портала SlutskGorod, в доме Прудника прошел обыск.

Скорее всего, задержан гендиректор сахарного завода в Жабинке Виктор Миронов - куда он пропал, не успели заметить даже его заместители, не говоря уже о рабочих. «Не знаю», «без понятия», «ничего не слышно» - так отвечали "Комсомолке" на вопрос о директоре люди возле проходной завода.

- Я сегодня пришел на работу утром и получил обухом по голове. Я не знаю ничего, я был в пятницу в командировке. Спросите у зама по идеологии, может, он больше знает, хотя он сегодня сам был в шоке. Что там, как… - говорит Роман Неберкаль, замгендиректора по коммерческим вопросам Жабинковского сахарного завода.

По неофициальной информации, Виктора Миронова задержали в пятницу 24 января по подозрению во даче взятки. По слухам, речь идет о сумме в 20 тысяч долларов.

Об этом вслух на заводе ничего не говорят. В ответ на вопрос: «Где директор?» только пожимают плечами.

- Я знаю то же, что и вы, - разводит руками Сергей Попко, зам по социальным вопросам Жабинковского сахарного завода. - Никто мне ни из концерна (Белгоспищепром - Ред.), ни из правоохранительных органов, ниоткуда не звонил. В пятницу он был на работе.

- А как вы будете сейчас работать без директора?

- Завтра приедет концерн, возможно, на кого-то возложат обязанности, - говорит заместитель Виктора Миронова.

- Будет совещание, - добавляет секретарь.

В прокуратуре Жабинковского района задержание директора крупнейшего предприятия Жабинки не смогли прокомментировать. По словам прокурора района Владимира Кирилюка, санкцию на задержание районная прокуратура не давала, и официальной информации на этот счет не имеет.

Кроме того, нет на рабочем месте и директора Скидельского сахарного комбината Дмитрия Егорова. Получается, в понедельник на работе не было, по пока точно не установленным причинам, директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси.

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