В Беларуси пройдет турнир памяти Валентина Белькевич

2 февраля в Минске будет дан старт первому розыгрышу юношеского турнира по футболу памяти легендарного белорусского футболиста, заслуженного динамовца – Валентна Белькевича. Турнир проводится совместно с ассоциацией «Белорусская федерация футбола».

Валентин Белькевич – один из самых ярких футболистов в истории белорусского футбола, пятикратный чемпион Беларуси, двукратный обладатель Кубка страны в составе минского «Динамо». Его игра завораживала миллионы болельщиков по всей Европе, его называли одним из самых талантливых футболистов на постсоветском пространстве. В составе киевского «Динамо» Белькевич стал восьмикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Кубка страны, полуфиналистом Лиги Чемпионов. Белькевич скоропостижно скончался в 2014 году в возрасте 41 года.

Соревнования пройдут в возрастной категории U-16. В программе семь туров, матчи будут проходить преимущественно по выходным дням. Заключительный седьмой тур состоится 21-го марта. В турнире примут участие 8 команд, составленных из футболистов не старше 2004 года рождения: «Динамо-Минск», Академия футбола (РГУОР), «Минск», «Динамо-Брест», «Шахтер», БАТЭ, «Гомель», «Неман». Матчи пройдут в футбольных манежах Минска, Бреста, Гродно и Гомеля.

2 февраля в столичном футбольном манеже в 14:40 начнется торжественное открытие турнира, а в 15:20 будет дан свисток стартовому матчу между динамовцами Минска и Бреста. Приглашаем всех! - сообщает сайт минского «Динамо»

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