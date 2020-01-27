«Вместо того чтобы считать в уме - используем калькулятор». Министр образования рассказал о наболевшем

Тема бумажной работы, которой загружены педагоги вечна как мир, но министр образования Игорь Карпенко говорит, что ведомство лишних бумаг от учителей не требует.

-У нас очень много говорят о том, что учитель загружен бумажной работой. Как только нам поступает такая информация, мы начинаем выяснять, - сказал министр в интервью телеканалу «Беларусь-1». - И оказывается, что это придумано на местном уровне: кто-то там решил, кто-то потребовал. Поверьте, мне не нужен отчет с фотографиями, как прошло то или иное мероприятие. Сегодня достаточно зайти на сайт учреждения образования. И если последнее обновление было в 2018 году, все становится понятно, что там организовано и как.

Еще одна тема, которая всегда волнует педагогов, - зарплаты. В 2019 году в образовании в среднем получали 829,9 рубля «грязными». С января зарплату считают по-новому: теперь она зависит от базовой ставки.

- В правительстве выработали алгоритм повышения зарплаты педагогическим работникам. Он уже утвержден, - говорит Игорь Карпенко. К 2025 году мы должны выйти на 100% от средней зарплаты по стране. А профессорско-преподавательский состав - на 150%.

«Говорят, министр запретил использование гаджетов, но это не совсем так»

Также министр снова высказался об объединении централизованного тестирования и выпускных экзаменов в школе. Об этом говорят около двух лет. Сразу была версия, что нововведения вступят в силу в 2020 году. Сейчас Игорь Карпенко отметил, что выпускников этого года изменения еще не затронут.

- Нынешняя вступительная кампания будет проходить по тем правилам, которые существуют, хотя определенные изменения в правила приема мы сегодня готовим, - сказал министр образования. - Мы разработали систему возможного совмещения экзамена в школе и централизованного тестирования. Сейчас идет обсуждение. Для этого потребуется примерно два-три года.

- Конечно, централизованное тестирование решило ряд важных задач, как, например, уход от коррупционной составляющей. Но вместе с тем не всегда за тестом вы видим личность будущего, возможно, специалиста, - объясняет Игорь Карпенко одну из причин, почему ЦТ хотят объединить с выпускными экзаменами.

Давно обсуждается использование телефонов в школах. В марте прошлого года министр образования подписал приказ о запрете пользования гаджетами на уроках.

- В прессе трактуют, что министр образования запретил использование гаджетов, но это не совсем так, - опроверг Игорь Карпенко. - Но мы должны понимать, что использование гаджетов не всегда позитивно влияет на образовательный процесс. К примеру, вместо того чтобы провести какие-то вычисления в уме мы начинаем использовать какие-то формы калькулятора. Пишем самостоятельную работу - заходим в интернет и ищем необходимый ответ. Когда поступаем в вузы и сдаем ЦТ, мы же не пользуемся гаджетами.

Министр сказал, что решать, как использовать и использовать ли гаджеты на уроках, должен учитель, потому что именно педагог на уроке хозяин.