Защищать норвежца, которого обвиняют в педофилии, в Брест приехал известный по "Что? Где? Когда?" адвокат Илья Новиков

В Бресте начался суд над 71-летним гражданином Норвегии Дагом Вивестадом. Напомним, его задержали в Бресте 29 сентября 2019 года, и все это время до суда он находился в СИЗО. Обвинение ему выставили по ч. 3 ст. 167 УК РБ - насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Вивестад был в Беларуси раньше и в сентябре вернулся, путешествовал с одним из своих друзей. По предварительной информации, пенсионера задержали после разговора с белорусскими детьми в холле отеля. Эти дети были гостями на свадьбе, которую отмечали в ресторане гостиницы. С иностранцем общалась девочка и ее двое братьев.

Дело рассматривает суд Московского района. Заседание закрытое - в зал пустили только адвокатов и переводчиков. Среди защитников норвежца - известный московский адвокат Илья Новиков, который больше 10 лет играл в "Что? Где? Когда?". Семья обвиняемого возлагает на него надежды. В Брест поддержать родственника приехали его старшая сестра Анна и его дядя Колин. С момента задержания с Дагом они не виделись и не разговаривали - связь поддерживали только через адвоката.

Среди защитников норвежца оказался известный московский адвокат Илья Новиков.

- Мы сделали все, что могли, чтобы все было хорошо, - говорит Анна, сестра обвиняемого, которая теперь ждет новостей от адвокатов по ту сторону двери зала суда. Кроме защитников, семья позаботилась и о переводчике с русского на норвежский. Суд предоставил перевод с русского на английский и наоборот.

- Разные обычаи, разная культура, я это уважаю, но надеюсь, что в конце концов все будет хорошо, - говорит Анна, сестра Дага Вивестада. - Мы очень любим его. Я больше не могу даже об этом думать. Я могу только быть сильной и надеяться на небеса.

О том, что произошло, семья узнала от жены Дага - та получила от мужа сообщение, когда его задержали. Родным известно не много. Тогда Даг и его друг Уле путешествовали по Беларуси. В холле холле гостиницы в Бресте Даг заговорил с детьми - к иностранцу подошли 10-летняя девочка и ее братья 6 и 9 лет. Дети выбежали из ресторана, где отмечали свадьбу. Мужчину удивило, что девочка хорошо говорит по-английски. Разговор длился 2 минуты - и на прощание Даг чмокнул девочку в щеки. Анна говорит, в Норвегии так принято - все так здороваются и прощаются, никакой подоплеки в этом нет.

- Я понимаю семью, но... Там было много людей, была группа китайцев, - никто ничего не заметил!

71-летни1 гражданин Норвегии Даг Вивестад

Разговор норвежца с детьми попал на записи камер видеонаблюдения. Содержание видео родственникам известно со слов адвоката. Говорят, там нет ничего похожего на домогательства. Что дальше случилось, не понятно, но в итоге Дага и Уле избили. Уле в Норвегии делали операцию на головном мозге. Сегодня он тоже в суде в Бресте - будет выступать, как свидетель.

- Мы с Дагом путешествуем по миру с 1972 года. Я никогда не видел его выпившим. Я могу выпить виски, бренди. Он может выпить бокал вина, коктейль или кофе. И съесть кусочек пирожного. Я жил с ним вместе. Никогда ничего такого не замечал, - говорит Колин.

Проблем с законом у обвиняемого, по словам близких, у него тоже никогда не было.

- Он никогда не был в суде! Ему 71 год, и он никогда даже не был в полиции в Норвегии, - добавляет Анна.