Нефтяные потери бюджета Беларуси власть хочет компенсировать за счет НДС и акцизов

27 января председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько доложил Александру Лукашенко о работе таможенных органов в 2019 году.

- По таможенным платежам, которые должны были поступить в бюджет нашей страны, прогнозный показатель, доведенный нам Министерством финансов, выполнен на 100,5%, - цитирует Юрия Сенько БелТА.

После доклада председатель ГТК рассказал журналистам, что за 2019 год в республиканский бюджет поступило свыше 9,065 млрд рублей платежей, которые контролирует таможня. И это почти на 400 млн рублей меньше, чем в 2018 году. Одна из причин, по словам чиновника, - снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%).

- Компенсировать издержки, связанные с экспортными пошлинами, которые мы недобрали в том году, смогли путем сбора BYN406 млн за счет НДС, акциза, ввозных таможенных пошлин, уплачиваемых физическими лицами. Эта работа велась целенаправленно, чтобы ни одна копейка не была потеряна и все они поступили в доход государства. Работа продолжается, аналогичные задачи стоят и на текущий год, - сказал Юрий Сенько.

За 2019 год через белорусскую границу на ввоз и вывоз перемещено 111 млн т товаров, что на 3,2 млн т меньше показателей 2018 года - в основном за счет снижения транзита угля из России железнодорожным транспортом.

Общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4% до 17,5 млн т, из них 11,4 млн т - в Россию.

Через границу пытались больше ввезти денег. Если в 2018 году изъяли валюты на 1,6 млн рублей, то в 2019-м - 9,5 млн рублей.

В 2019 году было возбуждено 181 уголовное дело по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 645 кг наркотиков (в 2018-м - 225 кг).