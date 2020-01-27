Пенсии и пособия вырастут, а визы подорожают. Рассказываем, что изменится в Беларуси в феврале 2020 года

Вырастут детские пособия и пенсии

С 1 февраля вырастут два вида пособий - единоразовое при рождении ребенка и ежемесячное на ребенка до 3 лет. Суммы повышения разные. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля (+29,37), на второго и последующих детей - 463,4 рубля (+33,56), на ребенка-инвалида до 3 лет - 521,33 рубля (+37,76). На сколько увеличится единоразовое пособие при рождении ребенка, пока неясно. Его размер зависит от бюджета прожиточного минимума, который пересматривают раз в квартал. 1 февраля его очередной раз увеличат, а за ним - и минимальные потребительские бюджеты.

Как и пособия на детей, некоторые пенсии также привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Это значит, что минимальные трудовые и социальные пенсии тоже подрастут.

Шенгенские визы подорожают до 80 евро

2 февраля вступает в силу новый Визовый кодекс Евросоюза, который предусматривает и увеличение визового сбора до 80 евро. Для Беларуси такое увеличение будет временным, оно продлится до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Как только оно вступит в силу (вероятно, это произойдет в июне), визовый сбор уменьшится до 35 евро. МИД Беларуси просил на эти несколько месяцев заморозить цену шенгена для белорусов до теперешних 60 евро, но увы.

Обновят базы тунеядцев

Всех трудоспособных белорусов, не занятых в экономике страны, 1 февраля 2019 года занесли в общую базу. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич ранее говорила, что тунеядцами в Беларуси записаны около полумиллиона человек. Обновляют список раз в квартал (из него исключают тех, кто документально подтвердил работу или обучение за границей). Очередное обновление - как раз в феврале. Это значит, что кому-то в феврале придут потяжелевшие жировки и могут не оплатить больничный.

Бюджетники узнают, как изменились их зарплаты

Для бюджетников в этом году ввели новую схему расчета зарплат. Тарифную ставку первого разряда заменили базовой ставкой в 185 рублей, в тарифной сетке вместо 27 разрядов стало 18, постоянную часть оклада обещали на уровне 50 - 60% от зарплаты, убрали коэффициенты повышения и в три раза сократили стимулирующе-компенсирующие выплаты. В теории это должно упростить жизнь бухгалтерам и сделать систему начислений более прозрачной.

Хотя многие опасаются, что зарплаты могут уменьшиться, власти уверяют, что этого не произойдет. О том, как новая система расчета повлияла на получки бюджетников, станет известно как раз в феврале, когда работники получат расчетники за работу в январе.

Белстат подсчитает количество белорусов

В 2019 году в Беларуси провели перепись - причем впервые на постсоветском пространстве в электронном формате. Но подсчет итогов - дело не быстрое. В феврале 2020 года появятся первые цифры, которые будут касаться количества населения Беларуси. К сентябрю появится разбивка по полу, возрасту, национальности, образованию и т. д. А вот то, сколько чего населения выращивает у себя на огородах, мы узнаем только к июлю 2021 года.

Сигареты снова вырастут в цене

Производители и импортеры табачных изделий ежемесячно декларируют максимальные розничные цены на сигареты. Как правило, они дорожают на несколько копеек с 1-го числа каждого месяца. С 1 февраля 2020 года цена на некоторые сигареты вырастет сразу на 35 копеек. При этом на рынок табачных изделий выходит новый игрок - компания «Интер Тобакко» Алексея Олексина. Узнать, на сколько подорожают сигареты, можно на сайте МНС.

Всего же в 2020 году сигареты подорожают как минимум на 15% - такое повышение акцизов на табачные изделия заложено в доходной части республиканского бюджета.

Подорожает бензин

Хотя кого этим уже удивишь? Например, в 2019 году стоимость бензина менялась 28 раз, даже иногда на 1 копейку в сторону уменьшения, но чаще бензин все же дорожал - и в итоге за год стал тяжелее на 20 копеек, а это почти 14%.

В январе этого года ценники на бензин переписали уже трижды - 5, 12 и 26 января. Повышение цен «Белнефтехим» объясняет необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья». На данный момент литр АИ-92 стоит 1,68 рубля, АИ-95 - 1,78 рубля, АИ-98 - 2 рубля, литр дизеля - 1,78 рубля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Семейный капитал можно будет использовать на жилье досрочно

Минстройархитектуры на днях обновило инструкцию, как потратить семейный капитал на жилье. Напомним, с 1 января 2020 года средства семейного капитала можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий. В инструкции прописаны способы решения этого актуального для многодетных семей вопроса. Так, всю сумму семейного капитала или ее часть можно потратить на долевое строительство или на покупку жилья, в том числе построенного по госзаказу, погашение задолженности по кредиту на строительство, реконструкцию или покупку жилья и выплату процентов по нему.