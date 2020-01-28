«В нашей стране для сына лечения нет»: малышу Владу из Минска нужен откашливатель

Влад - долгожданный ребенок в семье. Но за свою жизнь малыш борется сразу с появлением на свет. Мальчик родился семимесячным и первые десять дней находился в реанимации на ИВЛ. Когда врачи выписали Влада домой, его родители были очень счастливы. Казалось, все плохое позади - малыш хорошо развивается. Но в семь с половиной месяцев Влад перестал держать голову, опираться на руки. Материнское сердце подсказывало: что-то не так.

- Я обратилась в нашу поликлинику. Там сказали, что это оттого, что он недоношенный. Поехали в городскую больницу, там тоже ничего не заподозрили. Так я бегала по врачам, пыталась найти ответ, что с моим сыном, но никто не отвечал. А Влад тем временем терял силу в руках, ногах с каждым днем, - рассказывает в своем письме Татьяна, мама Влада.

В конце концов малыша госпитализировали в "Мать и Дитя". Генетический анализ показал: у Влада спинальная мышечная атрофия (СМА) второго типа. Это генетическое заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы всего тела. С развитием болезни слабость доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. В то же время интеллект больных СМА сохранен.

- После того как я узнала этот диагноз, у меня неделю была истерика, волосы становились дыбом. В голове тяжело укладывалось то, что в нашей стране для таких, как Влад, лечения нет. И когда будет летальный исход - вопрос времени. Но, отойдя от первого шока, я начала изучать все про нашу болезнь.

Влад не ходит и сидит с поддержкой. Но сейчас у малыша есть прогресс в развитии - он поднимает ручки от плеча.

- А еще он у нас разговорчивый ребенок. Врач-дефектолог отмечает, что у Влада хороший словарный запас для его возраста. Кроме того, у него есть музыкальный слух. Он играет на детском синтезаторе, - говорит Татьяна.

Больше всего мама Влада боится, что сын подхватит простуду и заболеет пневмонией. Дело в том, что больные со СМА из-за мышечной слабости не могут в должной степени кашлять, а это приводит к застою мокроты.

- Не так давно Влад заболел и попал в больницу с сильным насморком. К счастью, это был просто бронхит. Но после этого случая мы решили приобрести откашливатель. И сейчас открыли сбор на его покупку, - объясняет мама мальчика.

У родителей Влада также открыт отдельный сбор на лечение в израильской клинике и покупку дорогостоящего препарата "Спинраза", который останавливает развитие СМА. За границей детям с таким диагнозом назначают этот препарат, но в Беларуси он недоступен.

- Но сейчас нам в первую очередь нужен откашливатель. Стоимость этого аппарата - около 14 600 рублей, - говорит Татьяна. - Мы будем очень рады любой помощи!

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Назначение платежа: на лечение и приобретение средств реабилитации для Касперович Владислава. Получатель: Касперович Татьяна Анатольевна.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+375 29) 272-23-46. Номер оформлен на Касперович Т.А.

Контакты:

Татьяна, мама Влада: (8025) 795-28-21.

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