«Долг платежом красен. Верните долги». У витебских аграриев – долгов на 3 миллиарда рублей. Лукашенко требует возвратить все

28 января президент провел совещание о работе агро-промышленного комплекса в Витебской области.

- Речи о списании долгов быть не может, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха.

Так же он рассказал о…

… МОДЕРНИЗАЦИИ

«Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области - зоне не просто рискованного, а критического земледелия?».

… ПЛАНАХ

«Главное, что сделано правильно в Витебской области, - мы пошли от потребностей, переработчиков». «Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги.

… ГОСПОДДЕРЖЕ

Сельское хозяйство витебской области уже обсуждались на совещании у президента в ноябре 2019 года.

«В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим».

… ЗАРПЛАТЕ

«Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, - тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату».

… ДОЛГАХ

Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на Br3 млрд. Такие данные привел премьер-министр Сергей Румас. Президент требует вернуть деньги.

«При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике. Поэтому надо исходить из этого». «Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве».

По информации belta.by