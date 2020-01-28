«Смотрите, народа почти нет! А продукты берем только в упаковке»: белорусы в Китае сняли видео о жизни при коронавирусе

И хоть ребята находятся не рядом с очагом заболевания в Ухане (провинция Хубэй), а в городе Чжанчжоу, мерами профилактики не пренебрегают. Это прием лекарств, которые рекомендует правительство КНР, и ношение масок, ставших теперь дефицитом в китайских аптеках и магазинах.

На днях Виктор успел купить одну из последних масок в Чжанчжоу - этот товар теперь дефицитный. Фото: Личный архив

Кстати, при входе в общественные места, например, в супермаркеты у всех входящих измеряют температуру специальными электронными градусниками, которые дают мгновенный результат. Этот момент музыканты группы Виктор Руденко и Андрей Листраденков сняли на видео по просьбе «Комсомолки».

ROSTANY выступали как приглашенные звезды в китайских клубах на несколько тысяч посетителей, но теперь все массовые заведения в стране закрыты. Фото: Личный архив

Ребята замечают, что в обычно битком забитых покупателями магазинах сейчас немноголюдно. Как и на улицах, все люди в масках, а к выбору товара подходят очень избирательно. Китайцы стараются по максимуму брать все в упаковке, не приобретать товар на развес, а особенно опасаются рыбы в любом виде.

Подробнее в видео от группы ROSTANY.

Музыканты из группы ROSTANY сняли видео о шопинге в Китае во время коронавируса.Видео: Виктор Руденко, группа ROSTANY

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