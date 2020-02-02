Звезда телесериалов и театра Тамара Миронова: «В кино пришла в 50 лет и поняла: менять жизнь никогда не поздно»

На ее счету - около 130 ролей в кино и сериалах и десятки театральных работ, а зрители почти 20 лет ходят в Купаловский «на Миронову». «Комсомолка» накануне 70-летнего юбилея поговорила с Тамарой Васильевной о том, чему ее научили кинороли, как удалось создать образ типичной белоруски, не будучи ею, задевает ли ее определение «королева эпизода» и почему в зрелом возрасте она рискнула поменять жизнь.

- Тамара Васильевна, сейчас популярно формулировать в качестве кредо некие правила жизни. Что точно есть в ваших?

- Умение отходить в сторону. К 70 годам четко понимаешь: если с кем-то не сходишься во взглядах на мир, лучше свести общение к минимуму. Я не люблю кардинальных шагов, ссор, выяснений отношений - просто тихонько отхожу в сторону, чтобы быть с теми, кто тебе близок и интересен.

Тамару Миронову не смущает, что ее называют королевой эпизода: "Но ведь королева!".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, королев Тамаре Мироновой тоже доводилось играть. Тамара Васильевна в редкой для своего амплуа роли королевы Боны Сфорцы.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- На экране вы часто играли женщин старше себя. Прожитые наперед ситуации помогали в реальной жизни?

- Меня роли воспитывали. В кино и театре порой играешь те черты характера, которые в себе не ожидаешь обнаружить. Мало того - со временем хочешь ими руководствоваться. К примеру, благодаря кино я подметила, что сегодня люди не готовы любить других сами - всем надо, чтобы бесконечно любили их. Я тоже не была исключением, но что-то изменила в себе, приняла к сведению.

Главное, по мнению Тамары Васильевны, - не терять оптимизм!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Когда начала сниматься, поняла: есть типаж, от него не убежишь»

- Преследующие вас кинотипажи добродушных бабушек, любопытных соседок, участливых коллег - это ограничение в профессии? Вам не тесно в их рамках?

- Боже упаси! Я же начала сниматься лишь около 50 лет и, конечно, понимала, глядя в зеркало: да, есть типаж, от него не убежишь. Хотя дают и роли иного плана. Как-то сыграла старую жесткую коммунистку, в другой раз - мужиковатую заведующую детдомом. Вообще, сняться в хорошей картине - мечта каждого артиста. И я очень ценю такие фильмы. Это, к примеру, «Franz + Полина» Михаила Сегала. Представляете, сценарий Алеся Адамовича 13 лет пролежал на нашей студии, а за него взялись россияне. Правда, над фильмом работала белорусская группа, все снято здесь, артисты, кроме трех, - наши. И кто бы поверил, что на тот момент 30-летний парень, который занимался клипами, сделает такое кино о войне! У Миши я снялась еще и в ленте «Рассказы». Для меня эта роль и весь фильм в целом очень важны. А Миша, с которым мы дружим, даже признался мне, что роль писал именно на меня! Очень дорог мне и фильм «Волки» нашего Александра Колбышева, который уже умер. Да и сериалы бывают хорошие, скажем, у режиссера Екатерины Двигубской.

Тамара Миронова дорожит ролями в фильмах Михаила Сегала «Franz+Полина» и «Рассказы». Фото: Кадры из фильмов

- На сериалы в целом нарекают, что их образы и сюжеты словно написаны под копирку. А актер может как-то повлиять на жесткий формат?

- Зависит от режиссера, продюсера, творческой группы. И от того, насколько тебе доверяют, готовы рисковать вместе с тобой. Но я стараюсь не идти против режиссера, пытаюсь понять. Ведь иначе начнется противостояние. Этому меня театр научил…

Но по телевизору все-таки стараюсь себя не смотреть: задержалась на секунду - и переключила. Еще когда вижу рабочий материал, мне чаще всего не нравится результат. Правда, со временем уже оцениваю все иначе, что-то нахожу в своих работах. И все равно не любуюсь на себя по телевизору (улыбается). А вот любимых коллег смотрю обязательно - могу и досмотреть до конца серию или весь фильм.

Картины с Тамарой Мироновой часто показывают по ТВ. Это, например, сериал «Паук» (тут Тамара Васильевна в дуэте с Татьяной Мархель). Фото: Кадры из фильма

- Вас часто называют королевой эпизода... Вас это задевает?

- Нет. Я знаю актрис, которые всю жизнь играли маленькие роли в театре и были совершенно счастливы. Очень уважаю этих людей. Да и королева ведь - значит, уровень держу (смеется).

- А ведь вы играли 8 лет назад пусть не главную, но королевскую роль - Бону Сфорцу в спектакле «Ладдзя Роспачы» по Короткевичу. В каких образах вам комфортнее - в медхалате или тужурке дворника либо в короне и мантии?

- Будем реалистами: мы воспитаны так, что королев и не видели никогда. Так что в халатике получше будет (смеется). Да и сомневаюсь, что я была похожа на королеву в той роли - не внешне (тут как раз есть сходство с историческими портретами), а по сути.

Тамара Миронова в фильме "Один единственный и навсегда". Фото: Кадр из фильма

А так я люблю острохарактерные и особенно трагикомические роли. Мне их какое-то время не давали, было больше комедий. А потом получилось с трагедиями. Мне очень нравится взращивать в себе такие образы. Например, в «Дзве душы» у меня вроде бы эпизод, Маланка, но он выходит даже не на драму, а на высокую трагедию.

Тамара Миронова говорит, что ее приход в Купаловский совпал с тем моментом, когда она хотела от театра не экспериментов, а спокойного разговора.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Все женщины сильные, только не знают об этом»

- Любопытная деталь: поступая в бобруйский театр, вы не знали белорусского языка, но стали одним из олицетворений белорусскости на сцене и экране.

- Это все от любви. В Вильнюсе, где я родилась и жила, никогда не слышала белорусского. Приехала в 1973-м и, каюсь, смеялась: казалось, что по радио говорят на исковерканном русском. А потом поехала с коллегой-актрисой по Бобруйску в Логойский район. Как же мне понравился язык, услышанный там! Не знаю, как объяснить, но я вдруг почувствовала его: по радио ничего не понимала, а в той деревне - влюбилась. С тех пор свободно говорю и читаю по-белорусски - без учебников или курсов. У меня дома - весь Короткевич. Стала его читать после первой постановки «Ладдзі Роспачы» в театре-студии, из которого вырос легендарный театр «Дзе-Я?». Мне досталась тогда, кстати, роль Смерти - тоже вызов: вот как ее играть? Есть и весь Быков - его книги потрясают. Саша Колбышев, режиссер «Волков», хотел снимать Быкова, но на студии не спешили. А он мог его снять - афганец, со своим отношением к войне. Да и в театре я играю Купалу, Дударева, Мележа, Горецкого...

Агата в «Паўлінцы» Янки Купалы – одна из изюминок театрального репертуара Тамары Васильевны. Фото: kupalauski.by

- Сформулировали для себя, какие мы, белорусы?

- Белорусы - люди неконфликтные, теплые. Вот в том же фильме «Franz + Полина» у моей Кучерихи на попелищах деревни сердце разрывалось, а она немца благословила, хотя они сожгли все…

У меня рядом с дачей деревня, дружу с одной из сельчанок. Такая у нее жизнь тяжелая, а она не утратила чувства юмора! Городские живут со всеми удобствами, а им все плохо, тяжело. Моя приятельница, чуть разговоримся, поюморим, так задорно хохочет… Такие люди у нас. И я считаю, что это нормально - быть оптимистами.

Тамара Миронова сейчас немало занята на театральной сцене.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А ведь многие ваши героини - женщины резкие: сказала как отрезала. Вы сами такая - сильная женщина?

- А все женщины сильные, просто некоторые не знают об этом. Так сделала природа. Если не будешь сильной, выжить трудно. Ты просто начинаешь понимать: какие-то вещи кроме тебя никто не сделает. Потому, когда женщина остается одна, она может выжить, а мужчина - не всегда.

- Вы о старости?

- Мужчины в любом возрасте тяжелее переносят одиночество.

Недавно Тамара Миронова "примерила" роль нянечки в детсаду - это был брифинг для журналистов по случаю премьеры спектакля "Першы" о детских воспоминаниях в Купаловском театре.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- А развод, как случилось у вас, вы тяжело переживали?

- Не переживала. Понимала, что если уж дошло до развода, значит, решение было давным-давно принято и пережито. Ну а как иначе? Остальное дело времени, формальность. У меня всегда так: уж если я подумала, то, считай, и сделала.

- Потому и резко меняли что-то в своей жизни? После пединститута - театр, из провинции - в столицу, после кино, Купаловский...

- Это нормально, человек же меняется. Скажем, в Бобруйске я проработала 15 лет и собралась уходить из театра, не рассчитывая на другую работу. Так мне стало невозможно, скучно, неинтересно. Но как только я настроилась, меня позвали в Минск. Я тогда все бросила: двухкомнатную квартиру, хорошие по тем временам деньги, я много играла, обещали звание - всего хватало, никто не обижал… А первые 10 лет в Минске мыкалась с ребенком по квартирам съемным, по общежитиям. Потом решилась продать квартиру в Бобруйске, вот только денег не увидела: так получилось, что попалась по наивности на удочку мошенников… Но, наверное, все к лучшему. Буквально полгода спустя получила квартиру - это был последний президентский дом, где бесплатно выделяли жилье деятелям культуры и искусств.

Тамара Миронова и Иван Кушнерук в спектакле "Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А потом для меня наступил предел в театре «Дзе-Я?», где я работала. Снова задумалась об уходе. Еще был жив режиссер Николай Трухан, но он об этом так и не узнал, слава Богу. Он мне доверял, и я не знала, как сказать... В итоге задержалась на год после смерти Трухана уже как худрук - восстановить его спектакли. Новые люди сняли их с репертуара, а коль мы с Труханом открывали театр, мой долг был все поднять и к годовщине смерти сыграть.

- Вы тогда и в больницу попали с нервным истощением...

- Это было, когда я замещала Трухана при его жизни. По-прежнему играла по вечерам, репетировала, а параллельно надо было решать все вопросы, приходить к 9 утра. А я все беру и пропускаю через себя. И люди пользовались: с каждой мелочью - ко мне, а не к непосредственному начальнику. После больницы я поняла: опыт хороший, но больше руководить мне не надо.

«Уходя из театра, говорила себе: «Да кому ты нужна!»

- Не каждый решится в возрасте около 50 лет поменять пусть и постылую, но стабильность...

- И я сама себе говорила: «Да кому ты нужна! Во всех театрах сидят такие 50-летние актрисы». Понимала, но и работать по-прежнему уже не могла. Причем у меня были приглашения, но мне что-то не нравилось в других театрах. А через пару лет пригласил в Купаловский Валерий Раевский. После этого я даже пообещала одному режиссеру, который не взял меня в свой театр, поставить бутылку коньяка - выходит, он мне услугу оказал!

С Геннадием Овсянниковым в спектакле "Вечар".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Ну а сейчас с чем-то хотели бы поэкспериментировать?

- Я и сейчас считаю, что такой театр, как «Дзе-Я?» во времена его взлета, нужен, особенно молодежи - он пробуждает свежий взгляд. Но мне уже хотелось классического материала, достойного уровня, спокойного разговора, чтобы человек в зале поплакал мне в жилетку, а я ему со сцены. Вот у Дударева в «Вечары» с каждым показом все больше ощущаю тепло, которого сегодня так не хватает. А мысли какие интересные в этой пьесе о жизни трех стариков в опустевшей деревне! В Купаловском, кстати, на Камерной сцене теперь появилось еще два очень теплых спектакля Ромки Подоляко: «Першы» о детских воспоминаниях и «Радзіва «Прудок».

- Скажи ваша дочка или внучка, что хотят стать актрисами, что ответили бы им? Категорическое «нет» или «попробуй»?

- Попробуй, конечно. Если человек хочет, что же делать? И было такое: дочка ходила в театр, смотрела, а потом говорит: «Мама, а может, мне на актрису идти?..» Я ей говорю: «Если слово «может» появилось, ты уже сомневаешься». Актерство ведь достаточно тяжелая профессия. Может и не получиться. Нередко люди просто мучаются, играют не те роли, которые хотят...

- Каких ролей вам не хватает?

- Возраст уже не дает простора для мечтаний. Но когда-то я хотела сыграть Вассу Железнову в горьковской пьесе. В свое время в постановке по ней играла Людмилу. Тогда до Вассы по возрасту еще не доросла, а теперь уже не подхожу. Но не плачу по этому поводу: что можешь, то и играй.

- А плачете над чем?

- Я вообще сентиментальная очень. Бывает, над какой-то телепередачей о судьбах людей сижу и рыдаю. Или над пьесой, книгой. Ну, такая я…

СПРАВКА «КП»

Тамара МИРОНОВА, 69 лет. Родилась в Вильнюсе. Окончила пединститут как учитель русского языка и литературы. Играла в народном театре, с 1973-го в областном театре драмы и комедии в Бобруйске. Спустя 15 лет переехала в Минск, где участвовала в создании экспериментального театра «Дзе-Я?». С 2001-го в Купаловском. Сейчас играет в спектаклях «Паўлінка», «Вечар», «Дзве душы», «Юбілей ювеліра», «Людзі на балоце», «Зямля Эльзы», «Шляхціц Завальня…» и др. На счету Тамары Мироновой около 130 киноролей. Заслуженная артистка страны.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Творческий вечер Тамары Мироновой на сцене Купаловского театра, где она сыграет отрывки из своих любимых спектаклей, - 9 февраля, 19.00. Билеты: от 4 руб. Тел.: (017) 327-17-17.

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