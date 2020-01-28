Кто приехал в Беларусь работать: на первом месте из профессий - строители и повара, из стран - Китай

6540 трудовых договоров с иностранцами заключили белорусские работодатели в январе - декабре 2019 года. Такие данные привел начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов. Годом ранее было заключено 5336 договоров, получается, что за год на заработки в Беларусь приехали еще 1204 зарубежных специалиста.

Больше всего работников приехало к нам из Китая - 3521 человек. В 2018 году их было на 1157 человек меньше. Увеличился поток работников из Узбекистана. Цифры говорят сами за себя: 571 человек в 2019 году против 315 человек в 2018-м. Чаще стали приезжать на работу в Беларусь из Турции (228 человек в 2019 году против 163 в 2018-м). Приезжают в Беларусь на работу из Украины, Азербайджана и Литвы, есть на нашем рынке специалисты из США, Латвии, Польши, Великобритании, Франции, Германии.

Подавляющее большинство иностранцев (3542 человека) работают на стройке каменщиками, бетонщиками, арматурщиками. 256 человек трудоустроились в сферу общепита, еще 248 иностранцев, приехавших в Беларусь в прошлом году, создали собственные предприятия и руководят ими. Охотнее всего иностранные работники едут в Минск: за год количество столичных работодателей, которые приняли их на работу, выросло с 1441 до 1604 человек.