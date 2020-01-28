В пробе белорусского тяжелоатлета обнаружили допинг. Его рассматривали как кандидата на участие в Олимпиаде-2020

Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что в Вадима Лихорада отстранили от соревнований. Его подозревают в употреблении допинга. Как сообщается, в пробе 26-летнего тяжелоатлета обнаружили анаболический стероид дегидрохлорметилтестостерон. Пока ведется расследование, он не сможет выступать на официальных соревнованиях.

На чемпионате мира 2018 Вадим Лихорад выиграл бронзовую медаль в категории до 73 кг, в 2019 году на чемпионате Европы вновь был третьим.

Для участия на Олимпиаде-2020 у сборной Беларуси есть лишь две квоты: одна мужская и одна женская. В такие рамки нашу команду поставили за прошлые прегрешения, когда несколько тяжелоатлетов (в том числе призеров Олимпийских игр) отстранили из-за использования допинга.

Лихорад рассматривался (или рассматривается) как претендент на единственную белорусскую лицензию у мужчин. Также среди кандидатов Андрей Арямнов, Евгений Тихонцовов и Эдуард Зезюлин.