Сколько и где: узнали, в каких сетях белорусы рассчитываются Apple Pay и что нового для «яблочников» приготовил Альфа-Банк

1. Siri в InSync и банк в смарт-часах: оплачивать счета и управлять деньгами можно голосом

Теперь при помощи голосовых команд владельцы «яблочных» девайсов кроме проверки баланса могут узнать курс валют и, главное, оплачивать счета по заранее созданным шаблонам.

С последним обновлением мобильного банка InSync достаточно заранее создать команду и произнести «Привет, Siri!». Например, если вы скажете: «Оплати мобильный телефон», Siri откроет приложение и подготовит перевод - вам останется только выбрать счет, с которого спишутся деньги.

Также Альфа-Банк первым на рынке выпустил приложение для смарт-часов Apple Watch. Это отдельное приложение, которое может работать автономно, без подключения к iPhone. Посмотреть состояние счетов или проверить историю платежей, увидеть курсы валют или узнать статистику по Пакету решений - контролируйте финансы с запястья своей руки.

2. Apple Pay: вместо банковской карты iPhone и Apple Watch

Почти два месяца назад сервис Apple Pay стал доступен для клиентов Альфы. Отправиться на шопинг теперь можно без банковской карты - достаточно поднести смартфон или часы к платежному терминалу.

Что для этого нужно?

iPhone с функцией Face ID или Touch ID (кроме iPhone 5s) или умные часы Apple Watch и карта Альфа-Банка. Из App Store скачиваем приложение InSync или в Apple Wallet добавляем свою карту. Готово!

Где можно платить?

Везде, где принимают бесконтактные карты (а это практически любая торговая точка).

А где белорусы больше всего рассчитываются с помощью Apple Pay?

Вот данные с 4 декабря по 20 января: чаще всего белорусы используют Apple Pay в магазинах «Евроопт», «Соседи», «Гиппо» и Green. Стандартный чек - 21 рубль. 78% пользователей Apple Pay живут в Минске. Их средний возраст - 25 - 34 года.

А это все безопасно?

Конечно. Физические номера добавленных в Apple Pay карт не используются и нигде не хранятся: вместо них каждая карта получает надежно зашифрованный уникальный код, по которому дальше и происходят транзакции. При этом каждая транзакция авторизуется при помощи Face ID, Touch ID или же при помощи код-пароля.

Выходит, саму карточку Альфа-Банка уже можно с собой не носить?

Да. Физически пластиковую карту можно хранить где угодно - со всеми покупками способны справиться ваши девайсы. Это главный финансовый мировой тренд, теперь доступный и белорусам.

3. Apple Business Chat: общение со службой поддержки Альфа-Банка - такое же простое, как и с друзьями

Связаться с Альфа-Банком с запуском Apple Business Chat стало еще проще. Теперь клиенты могут общаться с Альфа-Банком через стандартное приложение «Сообщения» на iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Apple Business Chat можно использовать, чтобы, например, получить консультацию, заказать новую карту -- словом, решить почти все банковские вопросы. Команда поддержки работает круглосуточно без выходных и общается с клиентами на понятном языке, без скриптов и специализированного банковского сленга. На практике общение выходит за рамки привычной консультации — клиенты интересуются мнением агентов-альфачей о новом фильме, просят рассказать анекдот или дать совет.

4. Pay & Play: выиграть электросамокат или сразу квартиру

Pay & Play - игра для клиентов Альфа-Банка, которые рассчитываются Apple Pay. Она завершится в апреле розыгрышем призов.

Что разыгрывают?

Главный приз - квартира свободной планировки в экологически чистом районе в ЖК «Браславский». 44,5 квадрата со свободной планировкой на 15-м этаже! Это самый большой приз в истории игр от Альфа-Банка.

Поездка на двоих в Нидерланды на трехдневный музыкальный фестиваль Pinkpop. Это один из лучших фестов Европы, он пройдет 19 - 21 июня в Ландграфе. Выступят RHCP, Twenty One Pilots, Nothing But Thieves, Rag’n’Bone Man и другие. Перелет и проживание оплачены!

5 электросамокатов Xiaomi M365: прочный и легкий авиационный алюминий, складывающаяся конструкция, минималистичный дизайн, нагрузка до 100 кг и скорость до 25 км/ч с запасом хода до 30 км.

- 10 денежных призов - по 1000 рублей каждый.

- 100 беспроводных зарядных устройств Xiaomi Mi Wireless Charger 10 000 мАч.

Как играть?

Все просто: привязываем свою карту Альфа-Банка к Apple Pay, регистрируемся как участник через InSync (нажать «Еще» в нижнем меню, затем «Игры и акции») и начинаем тратить деньги. 1 потраченный рубль = 1 балл. Когда наберется нужное количество баллов, их можно обменять на шансы. 1 шанс на выигрыш стоит по-разному и зависит от приза:

- квартира - 5000 баллов;

- поездка на фестиваль - 2000 баллов;

- электросамокат - 1000 баллов;

- деньги - 500 баллов;

- зарядное устройство - 300 баллов.

Чем больше собрано шансов на конкретный приз, тем выше возможность его выиграть. Одна особенность: претендовать на выигрыш квартиры могут только владельцы добавленных в приложение Wallet карт Mastercard. Но есть и приятный бонус: если оформить в Альфа-Банке новую карту Mastercard и добавить ее в игру - на счет упадут сразу 300 бонусных баллов. Подробности - по ссылке.

Реклама.