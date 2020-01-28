2020-01-28T17:27:51+03:00
Экономика
КП Беларусь

Шарковщинский район - уже не самый бедный в Беларуси! Нового лидера антирейтинга определили всего 40 копеек

Статистики подсчитали, сколько зарабатывают в городах, областях и районах Беларуси, кто самый богатый и бедный
Виктор ПАЖИТОК
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Медианная зарплата всегда ниже средней, но она лучше отражает реальные доходы населения.Медианная зарплата всегда ниже средней, но она лучше отражает реальные доходы населения.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Медианную зарплату в разных регионах Беларуси подсчитал Белстат. Напомним, медиана - это зарплата сотрудника, которая находится ровно посередине зарплатного списка. Допустим, в фирме работает три человека - директор, бухгалтер и продавец. Бухгалтер получает 900 рублей, продавец - 600, а директор - 1500. Средняя зарплата на фирме - 1000 рублей (сложили три зарплаты, разделили на три). А медианная зарплата - 900 рублей, поскольку она в середине зарплатного списка, половина остальных работников получают больше, а половина - меньше. Все эти расчеты производятся до уплаты налогов и платежа работника в ФСЗН. Медианная зарплата по большому счету отвечает на вопрос «сколько зарабатывает средний белорус?». Средняя зарплата отвечает на вопрос «сколько средний белорус будет тратить в месяц?». Таким образом, медианная зарплата всегда ниже средней, но она лучше отражает реальные доходы населения.

Медианная зарплата подсчитывается всего два раза в год - в ноябре и мае. По итогам ноября она составила 848,5 рубля, а средняя зарплата за этот же месяц - 1113,1 рубля. Разница - а это ни много ни мало 264,6 рубля - объясняется главным образом неравенством в доходах между начальством и рядовыми работниками, первые получают больше вторых и вытягивают показатель и по предприятию, и по отрасли, и по стране.

Медианная зарплата по областям

Медианная зарплата по областям

САМЫЙ БОГАТЫЙ ГОРОД - НОВОПОЛОЦК

На протяжении последних нескольких лет обидная слава самого бедного района Беларуси закрепилась за Шарковщинским районом Витебской области. В этом году лидер антирейтинга сменился - в Кормянском районе на Гомельщине медианная зарплата в ноябре оказалась на 40 копеек меньше, чем в Шарковщинском (545,4 рубля и 545,8 рубля соответственно). Хотя сама Гомельская область - уверенный середнячок: медианная зарплата здесь выше, чем на Витебщине (см. «Рейтинг медианных зарплат»).

Что касается самого богатого района, то это Солигорский - тут благодаря «Беларуськалию» в среднем зарабатывают 1075 рублей в месяц - почти в два раза больше, чем в самом бедном Кормянском районе. При этом у 698 работников в Солигорском районе зарплата больше 5000 рублей в месяц.

Медианная зарплата по областным центрам

Медианная зарплата по областным центрам

В лидерах рейтинга среди городов - Новополоцк, тут медианная зарплата даже выше, чем в Минске (1090 рублей против столичных 1088). Объясняется столь высокая цифра хорошими заработками на заводе «Нафтан». 57 человек в Новополоцке получают больше 5000 рублей в месяц.

Среди областей самая богатая - Минская. Медианная зарплата здесь 854,8 рубля, и это всего на 6 рублей 30 копеек больше, чем в целом по стране. Больше 5000 рублей в месяц в Минской области получали в прошлом году 1580 человек, но почти половина из этого списка - из Солигорского района.

САМЫЙ БОГАТЫЙ РАЙОН СТОЛИЦЫ - ПЕРВОМАЙСКИЙ

Медианная зарплата в Минске составила 1088 рублей. Это значит, что в графе «начислено» у половины работников столицы стоит цифра больше 1000. Однако если вычесть налоги, то на руки средний работник получает меньше - около 940 - 950 рублей. Надо сказать, что медианная зарплата различается и в разрезе девяти районов столицы. Лидером в этом рейтинге является Первомайский район (1206 рублей), аутсайдер - Фрунзенский район (1011 рублей). К слову, самый высокий уровень средней (не медианной) зарплаты (2041 рубль) также зафиксирован в Первомайском районе столицы, на территории которого находится Парк высоких технологий.

Отметим также, в среднем по столице 13,2% работников имели начисленную зарплату выше 2000 рублей и всего 2,6% больше 5000. Первомайский район - лидер и в этом отношении: максимальная концентрация высокооплачиваемых работников отмечалась именно в нем: 16,9% с зарплатой от 2000 рублей и 7,6% с зарплатой более 5000.

Медианная зарплата по районам

Медианная зарплата по районам

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