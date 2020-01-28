2020-01-28T15:15:10+03:00
Минск
КП Беларусь

Где теперь искать продавцов с «Лебяжьего» и «Поля чудес»: разобрались, куда переезжает часть рынка «Ждановичи»

На месте популярного у минчан рынка будут строить жилье
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
На месте торгового городка «Лебяжий» построят жилой массивНа месте торгового городка «Лебяжий» построят жилой массив
Изменить размер текста:

Первые разговоры о том, что на территории Ждановичей, где расположены популярные у минчан «Лебяжий», «Поле чудес», вещевой и плодоовощной рынки, будут строить жилье, а сами торговые объекты перенесут в деревню Таборы под Минском, были еще в 2015 году.

Однако на фоне этих разговоров из года в год договоры аренды с продавцами перезаключались, а сам рынок только разрастался. Торговали всем: от одежды и обуви до лаврового листа и сезонных фруктов.

Ситуация изменилась два года назад: в начале февраля 2018 года указом президента участок в районе улиц Тимирязева - Ратомской отдали под жилую застройку. Тогда же продавцам дали понять, что переезд неизбежен.

С того времени к «Лебяжьему» вплотную подступил отстроенный малоэтажный жилой комплекс, часть окон которого выходит и на вещевой рынок, и на «Поле чудес», и на прилегающую к ним автостоянку. В обозримом будущем «Лебяжий» окончательно перестанет существовать, процесс этот уже запущен.

Первым переехало «Поле чудес». С 28 января этот рынок находится на бывшей автостоянке напротив строительного гипермаркета Mile, вблизи конечной остановки общественного транспорта «ТД Ждановичи». К слову, площадь блошиного рынка, который теперь примыкает к улице Тимирязева, даже увеличилась: количество торговых мест возросло с 229 до 272.

Следующий этап - переезд вещевого и плодоовощного рынка торгового городка «Лебяжий». Часть вещевого рынка в ближайшие недели перебазируется на другую сторону улицы Тимирязева. У «Мира моды - 1» и «Мира моды - 2» для предпринимателей уже готовы новые площадки. Основной массив вещевого рынка переедет именно сюда.

- Бакалейные ряды, плодоовощной рынок, гастрономия, точки, торгующие мясомолочной продукцией, и часть вещевого рынка переедут в деревню Таборы, которая находится в восьми километрах от МКАД, - рассказали «Комсомолке» в администрации рынка. Точную дату окончательного переезда там назвать затруднились, отметив, что идет приемка будущего объекта в Таборах, и ситуация прояснится в течение ближайших нескольких недель. Для того чтобы покупатели могли добраться до рынка в Таборах, администрация «Ждановичей» запустит маршрутки, которые, как планируется, будут отправляться от станции метро «Каменная Горка» и от самой территории рынка на улице Тимирязева. В будущем, возможно, появятся и городские маршруты общественного транспорта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Светасофія жыцця» Марии Исаёнок: в галерее «АртХаос» открыта персональная выставка художницы
Искусствоведы отмечают высокие ноты лиризма и нежности в ее творчестве, и не удивительно, что картины мастера не оставляют зрителя равнодушным. Каждый замечает в них что-то свое, важное и светлое [фото + видео]
Интерактивный «Музей человека» в Минске: прилипаем к вертикальной стенке-липучке, изучаем анатомию человека, участвуем в археологических раскопках
Приходите во Дворец республики всей семьей, вам понравится! Будет интересно и познавательно и детям, и взрослым [фото]
Очень длинные тоннели и траволаторы: смотрите, как соединят станции метро «Вокзальная», «Площадь Ленина» и сам вокзал
Старую и новую линии свяжут два тоннеля, они начинаются с почти готовой станции "Вокзальная" и ведут на "Площадь Ленина" прямо под железнодорожными путями
«Альтернатива понятная - либо снимать квартиру, либо покупать и оплачивать свою»
На старте продаж застройщик предлагает лучшие условия покупки квартир. Ведь цена на недвижимость неизбежно меняется, а ближе к сдаче дома стоимость квадратного метра обычно вырастает
Новости 24
Под Могилевом убили отца и дочь
Минспорта и туризма: "Запретить туры в Китай не можем, это нарушает Конституцию"
"После 14-дневного наблюдения в своей стране": около трех тысяч китайцев вернутся в Беларусь в феврале
В китайской провинции Хубэй сейчас 9 белорусов, двое из них просят помочь им уехать
В минском аэропорту пассажиров на предмет коронавируса будут проверять на борту самолетов
Молодым специалистам АПК могут дать отсрочку от призыва в армию
У минчанина украли Audi Q5, которую он купил в Москве у воров
Продавец из Лиды подменил в магазине новый iPhone на свой старый
В Беларуси вступил в силу обновленный Трудовой кодекс
Лукашенко - колхозам: «Верните долги»
Сегодня в Минске разыграют крупные денежные суммы и путевки в пятизвездочный отель в Арабских Эмиратах
СК и ФБР расследуют дело об исчезновении 50 млн долларов
МВД переходит на балльную систему оценки работы сотрудников
В Польше вынесли приговор белорусу, который стрелял в офисе Reuters в Гдыне
Фотофакт: в Москве рекламируют распродажу белорусских товаров с портретом Лукашенко
Снега нет, зато елки есть: в Лоеве сделали оригинального «снеговика»
Гродненец в клубе украл бильярдные шары и подарил их другу
Смертельное ДТП Peugeot с трактором: погиб водитель иномарки
9 мая Александр Лукашенко будет на Красной площади в Москве
Видеофакт. В Мозыре, пока женщина дралась с парнями в баре, у нее украли кошелек
Безработный минчанин относил в ломбард вещи и драгоценности сожительницы, а деньги приносил ей, как будто заработал
«Увидели красное зарево и поняли - пожар»: в Хойниках сотрудники Департамента охраны спасли семью