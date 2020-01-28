Где теперь искать продавцов с «Лебяжьего» и «Поля чудес»: разобрались, куда переезжает часть рынка «Ждановичи»

Первые разговоры о том, что на территории Ждановичей, где расположены популярные у минчан «Лебяжий», «Поле чудес», вещевой и плодоовощной рынки, будут строить жилье, а сами торговые объекты перенесут в деревню Таборы под Минском, были еще в 2015 году.

Однако на фоне этих разговоров из года в год договоры аренды с продавцами перезаключались, а сам рынок только разрастался. Торговали всем: от одежды и обуви до лаврового листа и сезонных фруктов.

Ситуация изменилась два года назад: в начале февраля 2018 года указом президента участок в районе улиц Тимирязева - Ратомской отдали под жилую застройку. Тогда же продавцам дали понять, что переезд неизбежен.

С того времени к «Лебяжьему» вплотную подступил отстроенный малоэтажный жилой комплекс, часть окон которого выходит и на вещевой рынок, и на «Поле чудес», и на прилегающую к ним автостоянку. В обозримом будущем «Лебяжий» окончательно перестанет существовать, процесс этот уже запущен.

Первым переехало «Поле чудес». С 28 января этот рынок находится на бывшей автостоянке напротив строительного гипермаркета Mile, вблизи конечной остановки общественного транспорта «ТД Ждановичи». К слову, площадь блошиного рынка, который теперь примыкает к улице Тимирязева, даже увеличилась: количество торговых мест возросло с 229 до 272.

Следующий этап - переезд вещевого и плодоовощного рынка торгового городка «Лебяжий». Часть вещевого рынка в ближайшие недели перебазируется на другую сторону улицы Тимирязева. У «Мира моды - 1» и «Мира моды - 2» для предпринимателей уже готовы новые площадки. Основной массив вещевого рынка переедет именно сюда.

- Бакалейные ряды, плодоовощной рынок, гастрономия, точки, торгующие мясомолочной продукцией, и часть вещевого рынка переедут в деревню Таборы, которая находится в восьми километрах от МКАД, - рассказали «Комсомолке» в администрации рынка. Точную дату окончательного переезда там назвать затруднились, отметив, что идет приемка будущего объекта в Таборах, и ситуация прояснится в течение ближайших нескольких недель. Для того чтобы покупатели могли добраться до рынка в Таборах, администрация «Ждановичей» запустит маршрутки, которые, как планируется, будут отправляться от станции метро «Каменная Горка» и от самой территории рынка на улице Тимирязева. В будущем, возможно, появятся и городские маршруты общественного транспорта.