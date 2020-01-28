«Все альтернативные варианты поставок будут маленькими по объему и дорогими по цене». Эксперт о том, где мы будем брать нефть

В начале января президент поручил правительству отыскать альтернативные источники поставок и заключить контракты, которые гарантировали бы поставку нефти для двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов (см. ИСТОРИЮ ВОПРОСА). Напомним, их у нас два – в Новополоцке и Мозыре. Известно, что Белорусская нефтяная компания уже купила партию норвежской нефти - 80 тысяч тонн прибыли в порт литовской Клайпеды, по железной дороге их доставят на новополоцкий «Нафтан».

А в пятницу, 24 января президент поехал в Шклов на несколько предприятий, где, общаясь с рабочими, эмоционально высказался об отношениях с Россией и нефтяном вопросе.

- Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее… - негодовал Александр Лукашенко в репортаже канала СТВ. - Что касается газа, нас кинули - не вывели на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано? Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты.

По словам Александра Лукашенко, в разговоре с Владимиром Путиным он не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию. Один из маршрутов - через порты на Балтике. Еще вариант: из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба». Третье направление - поставки через Украину с Черного моря.

- И четвертое - это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть, - подчеркнул президент.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Накануне Нового года президенты Беларуси и России вели переговоры об условиях поставок нефти и газа в Беларусь, но компромисса не достигли. С 1 января Россия перекрыла нам кран с нефтью – были приостановлены поставки на наши нефтеперерабатывающие заводы. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума. Напомним, конфликт начал набирать обороты еще в ноябре 2019 года. Упирается он в вопрос интеграции стран. Лукашенко грозился не подписать план интеграции с Россией, если нефтегазовые вопросы не решатся. Путин сообщил, что не собирается дотировать поставки до интеграции.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Все альтернативные варианты будут маленькими по объему и дорогими по цене»

- Вариант, что мы перейдем на альтернативные варианты поставки нефти полностью или даже оставим за Россией 30-40% (остальное будет альтернатива), - исключительно маловероятны, - считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - По одной простой причине. Все альтернативные поставки будут сильно дороже - на 100 и более долларов за тонну, чем поставки из России, даже если согласиться на премию, из-за которой с российскими поставщиками нефти спор и пошел. Я бы относился к этим рассказам об альтернативной нефти не более чем как к риторике, которая вряд ли во что-то серьезное выльется. Есть пример с поставками норвежской нефти. 80 тысяч тонн - это три дня работы одного завода. Возможно, будут какие-то отдельные поставки - может быть, даже из Азербайджана, может быть, даже из Казахстана. Но по объему они будут маленькие, по цене - дорогие. То есть каким-то образом поддерживать работу НПЗ на время до принятия договоренностей с Россией они частично помогут. Но стать альтернативой настолько, что российская нефть нам будет не нужна… Нет такой альтернативы ни по цене, ни по объемам.

- Нефтяной спор появился давно, но так эмоционально президент публично отреагировал впервые…

- Видимо, глава государства пытался как-то склонить переговоры на свою сторону. Похоже, именно потому, что это не получается, вышла такая эмоциональная оценка.