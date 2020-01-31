Считаем, что белорусу выгоднее: работать на пенсии или отказаться от нее на время и потом получать больше?

Можно ли увеличить пенсию вдвое, если отказаться от нее на пять лет?

Каждый четвертый житель Беларуси - пенсионер, и каждый четвертый из них (в столице - каждый третий) продолжает работать на пенсии. Почему? Объяснение простое: «из-за мизерного размера пенсии» - так, например, объяснили 84,6% участников опроса, проведенного Центром экономических исследований Beroc, которые работают или планируют работать на пенсии. Работать и получать пенсию - эта схема многим белорусам понятна. Но, оказывается, существует и другой вариант: можно на время отказаться от выплаты пенсии, чтобы в будущем получить ее повышенный размер. Разбираемся, выгодно ли это на самом деле

Для начала попробуем понять, как конкретному человеку узнать, на какую пенсию он может рассчитывать в старости? Оказывается, это совсем не просто.

Размер пенсии зависит от слишком большого количества факторов: стажа работы, размера зарплаты в целом и ее составляющих (надбавок, повышений и доплат) за последние 26 лет - именно за такой период в 2020 году определяется заработок для исчисления пенсии. Естественно, мало кто помнит размер своей получки пару десятков лет назад, да еще и в нестабильных белорусских реалиях. Это подтверждает и недавний опрос Beroc, по которому многие опрошенные предпенсионного возраста понятия не имели, сколько будут получать, и называли подсчеты непрозрачными.

Хотя на портале соцзащиты есть специальный пенсионный калькулятор, толку от него немного - чтобы узнать размер пенсии, надо ввести свой пенсионный коэффициент (это цифра, показывающая результат деления вашей зарплаты на среднюю по стране). Вероятность подсчитать его самостоятельно или с помощью госорганов практически равна нулю. Однако если вы терпеливы, хорошо считаете и при этом проработали всю жизнь на одной работе, можно попытать счастья в бухгалтерии. Там вам могут выдать справку о зарплате за все годы. Сравнив ее со средней зарплатой по стране на сайте Белстата, возможно посчитать свой пенсионный коэффициент. Чем выше коэффициент - тем выше была зарплата и будет выше пенсия.

Кроме того, важно, чтобы как минимум 17,5 года (такой страховой стаж требуется для права на пенсию по возрасту в 2020 году, а к 2025 году он достигнет 20 лет) из проработанного вами времени наниматель платил за вас взносы в ФСЗН. Не хватает? Тогда пенсию посчитать будет легко, она составит всего 116 рублей. По официальной статистике, в Беларуси около 3,5 тысячи пенсионеров угодили в такую «пенсионную ловушку» и из-за нехватки страхового стажа получают социальную пенсию.

В отличие от размера пенсии продолжительность имеющегося у человека страхового стажа можно узнать у работодателя или в органе по труду, занятости и соцзащите.

На сбережения и повышенную пенсию уже и путешествовать можно будет! Хотя бы по Беларуси. Фото:pixabay.com/

На сколько увеличится пенсия, если отказаться от нее и продолжить работать?

Если вы откажетесь от уже назначенной пенсии по возрасту на общих основаниях, размер пенсии будет увеличиваться за счет дополнительного стажа (до 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин) и «премии» за работу без получения пенсии. На сколько - зависит от продолжительности отказа от пенсии, вашего стажа и пенсионного коэффициента. В целом это выглядит так: за первый полный год работы размер вашей последующей пенсии увеличится на 6% заработка, принятого для исчисления вашей пенсии (его считают по другой сложной и огромной схеме). За второй год - на 8%, за третий - 10%, за четвертый - 12%, а за пятый и все последующие - 14%. Что важно: эти проценты суммируются между собой и превращаются в общий процент увеличения пенсии. Ограничений по размеру увеличения нет.

Итак, считаем. Допустим, вы женщина со стажем работы 20 лет и пенсионным коэффициентом 1 (это значит, что зарплата за все годы стажа в основном приближалась к средней по стране. - Ред.) Если вы выйдете на пенсию с 20-летним стажем, ваша пенсия составит 338 рублей. Если проработаете еще год - с выходом на пенсию будете получать 381 рубль, через 5 лет - уже 676 рублей. За 5 лет - прибавка в два раза! Внимание: для официального отказа от получения назначенной пенсии недостаточно просто не прийти за ней, вам нужно будет написать специальное заявление в орган по труду и соцзащите.

СЧИТАЛКА «КП»

Считаем так: за первый год 344,24 (пенсия за 21 год стажа женщины) + 36,88 (6% от заработка, принятого для исчисления ее пенсии) = 381,12 рубля. Второй год 350,38 (пенсия за 22 года стажа) + 86,06 (14% (6+8) = 436,44 рубля. Третий год 356,53 (пенсия за 23 года стажа) + 147,53 (24%(6+8+10%) = 504,06 рубля. Соответственно, четвертый год - 583,98 рубля, пятый - 676,19 рубля.

Вывод: отказаться от пенсии на время и продолжить работать выгоднее тем, кто под конец трудовой деятельности стал получать зарплату, которая на 30% и более выше средней по стране. Второе условие - проработать без пенсии имеет смысл хотя бы 5 лет. Однако немногие пенсионеры захотят и смогут проработать десяток лет на пенсии. Минтруда на основании данных ожидаемой продолжительности жизни выяснил, что белорусские мужчины, достигшие 60-летнего возраста, будут жить на пенсии почти 16 лет, женщины, достигшие 55-летнего возраста - более 26 лет. Так что у женщины определенно больше шансов подольше поработать и еще успеть пожить на неплохой пенсии.

Узнать у Минтруда, сколько человек в Беларуси официально отказались от пенсии и продолжили работать, нам не удалось. Чтобы понимать, насколько эта система востребована, с тем же вопросом мы обратились в одно из крупнейших предприятий столицы - «Минсктранс». Оказалось, из 11,5 тысяч работников такой опцией не воспользовался ни один.

А если продолжить получать и пенсию, и зарплату?

Пенсия для работающего пенсионера - это солидная прибавка к зарплате. Например, последняя известная средняя пенсия по возрасту (на 1 января 2020 года) составила 445,90 рубля. Но в этом случае после выхода на пенсию нельзя будет добавить к стажу отработанные с получением пенсии годы, пусть за это время вы и перечисляли все необходимые взносы в ФСЗН.

Второй нюанс - пенсии в период работы урезаются до коэффициента 1,3. Это значит, если ваша зарплата обычно превышала среднюю по стране в 5 раз (т. е. коэффициент 5), для выплаты пенсии вам будут считать с коэффициентом не 5, а только 1,3. Так что прибавка будет небольшой.

СЧИТАЛКА «КП»

Для расчетов возьмем трех работающих мужчин-пенсионеров и посчитаем пенсию уже с учетом уменьшенного коэффициента:

1) Со стажем работы 25 лет и индивидуальным коэффициентом заработка 3,5, размер пенсии в январе 2020 года - 364 рубля.

2) Со стажем 40 лет и индивидуальным коэффициентом 3,5, пенсия в январе - 463 рубля.

3) Со стажем 35 лет и индивидуальным коэффициентом 1,2, пенсия в январе - 424 рубля.

Если бы они перестали работать на пенсии, то первый получил бы пенсию на 112 рублей больше (476 рублей), второй - на 143 рубля больше (606 рублей). Пенсия третьего не изменилась бы.

Предположим, что первый мужчина отказывается от пенсии на год, а потом увольняется и выходит на пенсию - пенсия вырастет почти на 61 рубль. Негусто. Но если проработать пять лет, только прибавка к пенсии (50% (6+8+10+12+14) составит почти 433 рубля, что в общем даст пенсию в размере 952 рубля.

Возьмем второго мужчину и предположим, что при своем огромном стаже он хочет еще поработать. Так, через пять лет работы только прибавка составит 432,80 руб. Кроме этого повысится размер пенсии, поскольку он будет рассчитан не из 40, а из 45 лет стажа работы.

Вывод: если вы выработали необходимый стаж, а ваш пенсионный коэффициент составляет намного больше 1,3, то пенсию во время работы вам несколько урежут по сравнению с той, что была бы, если бы вы ушли на заслуженный отдых. Если же ваш пенсионный коэффициент небольшой, есть смысл продолжить работать, но официально отказаться от пенсии хотя бы на 5 лет.

ЕСТЬ ВОПРОС

Работающие пенсионеры - это благо или вред для экономики?

- Работающие пенсионеры заслужили пенсию - у нас пенсии рассчитываются исходя из стажа, в течение всего времени страхового стажа человек делает отчисления в ФСЗН для того, чтобы в период, когда он не в полной мере здоров и трудоспособен, получать пенсию из отчислений других. Работающие пенсионеры часто менее защищены на рынке труда, подвергаются дискриминации, вынуждены выбирать более легкие формы занятости, заниматься неквалифицированным трудом и т. д. Поэтому пенсии должны гарантироваться всем, а работа - дополнительный источник дохода. И труд во время пенсии - это плюс экономике, а не минус. Это вклад в ВВП, налоговые отчисления в бюджет и страховые взносы в ФСЗН из зарплаты, - считает социолог Елена Артеменко.