2020-01-28T13:51:03+03:00
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Концерт нового проекта Сергея Михалка Drezden: смотрите, как это было во Львове!

23 февраля концерт пройдет в Falcon Club в Минске
Сергей МАРТОВ
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Сергей Михалок увлекся электронной музыкой. Фото: пресс-служба DrezdenСергей Михалок увлекся электронной музыкой. Фото: пресс-служба Drezden
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Меньше месяца осталось до концерта новой группы Сергея Михалка Drezden на столичной площадке Falcon Club. Первый концерт коллектива уже состоялся во Львове. На минскую премьеру, по словам организаторов, более 60% билетов уже продано. К слову, на танцпол остались последние билеты.

- Ничего удивительного, что билеты на Drezden, особенно на танцпол, молниеносно разлетаются. Михалок в Drezden делает танцевальную музыку, я и сам пошел бы на этот концерт исключительно на танцпол, - рассказал организатор минского концерта Александр Образов.

Очень необычно видеть на концерте Сергея Михалка такое обилие синтезаторов. Фото: пресс-служба Drezden

Очень необычно видеть на концерте Сергея Михалка такое обилие синтезаторов. Фото: пресс-служба Drezden

Первый из четырех пока запланированных концертов Drezden состоялся во Львове в самом знаменательном клубе Украины – Picasso - при полном аншлаге да еще и в день рождения Сергея Михалка. Готовиться к выступлениям музыканты стали еще осенью: репетировали на студии в Минске, работали над сценографией и снимали live-video, в котором демонстрировали всю мощность живого звучания Drezden.

Световое решение концерта было выполнено в "фирменных" цветах группы Drezden. Фото: пресс-служба Drezden

Световое решение концерта было выполнено в "фирменных" цветах группы Drezden. Фото: пресс-служба Drezden

Первая репетиция программы в концертном зале у группы состоялась накануне выступления во Львове - музыканты специально приехали за день до концерта и прогнали всю программу в клубе. Протестировали работу света, отстроили звук и проверили видеоинсталляции, которые специально к выступлению Drezden подготовили «главный по всему стилю» Артур Вакаров, Александр Галушко, художник по свету группы, и литовский художник по свету Мариус Селявичус.

19 января примечательно еще и тем, что это день рождения Сергея Михалка. Так что получился двойной праздник. На выступлении Drezden царила теплая дружеская атмосфера. Среди зрителей в зале были замечены друзья группы организатор концертов, в том числе на своем хуторе Шабли Владимир Шаблинский с супругой, экс-музыкант «Ляписа Трубецкого», а сейчас украинский медиабосс Виталий Дроздов с семьей. Также присутствовала жена Сергея Михалка актриса Светлана Зеленковская с двумя сыновьями, многие другие друзья Сергея и его коллективов.

Невероятный музыкальный перфоманс Drezden длился два часа. Исполнили все песни из двух альбомов, слова к которым знали многие пришедшие на концерт зрители. И, по отзывам в сети, выступление Drezden оказалось не похожим ни на концерты «Ляпис-98», ни на Brutto. «Фанаты оставляют очень интересные, аналитические комментарии и это круто! И нам было приятно видеть множество поклонников, которые знают слова всех песен, и даже придумали уже свои танцевальные движения под эти треки», - поделился эмоциями продюсер группы Антон Азизбекян.

На переднем плане Павел Михалок, сын Сергея. Фото: пресс-служба Drezden

На переднем плане Павел Михалок, сын Сергея. Фото: пресс-служба Drezden

Первый концерт Drezden был ровный, слаженный, энергетически и музыкально мощный: за ударными находился Денис Шуров, на бас-гитаре Алесь-Франтишек Мышкевич, который в этом году присоединился также и к группам Ляпис-98 и Brutto, за гитарой, клавишными и семплером Павел Величко, а на синтезаторах Павел Михалок. Таким ярким составом Drezden выступит в Минске, Киеве и Харькове.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

23 февраля 2020, Falcon Club - Минск

28 февраля 2020, Bel Etage - Киев

13 марта 2020, арт-завод “Механика. Иная Земля” - Харьков

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