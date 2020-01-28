Концерт нового проекта Сергея Михалка Drezden: смотрите, как это было во Львове!
Меньше месяца осталось до концерта новой группы Сергея Михалка Drezden на столичной площадке Falcon Club. Первый концерт коллектива уже состоялся во Львове. На минскую премьеру, по словам организаторов, более 60% билетов уже продано. К слову, на танцпол остались последние билеты.
- Ничего удивительного, что билеты на Drezden, особенно на танцпол, молниеносно разлетаются. Михалок в Drezden делает танцевальную музыку, я и сам пошел бы на этот концерт исключительно на танцпол, - рассказал организатор минского концерта Александр Образов.
Очень необычно видеть на концерте Сергея Михалка такое обилие синтезаторов. Фото: пресс-служба Drezden
Первый из четырех пока запланированных концертов Drezden состоялся во Львове в самом знаменательном клубе Украины – Picasso - при полном аншлаге да еще и в день рождения Сергея Михалка. Готовиться к выступлениям музыканты стали еще осенью: репетировали на студии в Минске, работали над сценографией и снимали live-video, в котором демонстрировали всю мощность живого звучания Drezden.
Световое решение концерта было выполнено в "фирменных" цветах группы Drezden. Фото: пресс-служба Drezden
Первая репетиция программы в концертном зале у группы состоялась накануне выступления во Львове - музыканты специально приехали за день до концерта и прогнали всю программу в клубе. Протестировали работу света, отстроили звук и проверили видеоинсталляции, которые специально к выступлению Drezden подготовили «главный по всему стилю» Артур Вакаров, Александр Галушко, художник по свету группы, и литовский художник по свету Мариус Селявичус.
19 января примечательно еще и тем, что это день рождения Сергея Михалка. Так что получился двойной праздник. На выступлении Drezden царила теплая дружеская атмосфера. Среди зрителей в зале были замечены друзья группы организатор концертов, в том числе на своем хуторе Шабли Владимир Шаблинский с супругой, экс-музыкант «Ляписа Трубецкого», а сейчас украинский медиабосс Виталий Дроздов с семьей. Также присутствовала жена Сергея Михалка актриса Светлана Зеленковская с двумя сыновьями, многие другие друзья Сергея и его коллективов.
Невероятный музыкальный перфоманс Drezden длился два часа. Исполнили все песни из двух альбомов, слова к которым знали многие пришедшие на концерт зрители. И, по отзывам в сети, выступление Drezden оказалось не похожим ни на концерты «Ляпис-98», ни на Brutto. «Фанаты оставляют очень интересные, аналитические комментарии и это круто! И нам было приятно видеть множество поклонников, которые знают слова всех песен, и даже придумали уже свои танцевальные движения под эти треки», - поделился эмоциями продюсер группы Антон Азизбекян.
На переднем плане Павел Михалок, сын Сергея. Фото: пресс-служба Drezden
Первый концерт Drezden был ровный, слаженный, энергетически и музыкально мощный: за ударными находился Денис Шуров, на бас-гитаре Алесь-Франтишек Мышкевич, который в этом году присоединился также и к группам Ляпис-98 и Brutto, за гитарой, клавишными и семплером Павел Величко, а на синтезаторах Павел Михалок. Таким ярким составом Drezden выступит в Минске, Киеве и Харькове.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
23 февраля 2020, Falcon Club - Минск
28 февраля 2020, Bel Etage - Киев
13 марта 2020, арт-завод “Механика. Иная Земля” - Харьков