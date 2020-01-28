«Я подвел отца и государство»: судят Андрея Шульгу, сына бывшего гендиректора «Ивацевичдрева»

В Ивацевичах судят 33-летнего Андрея Шульгу, сына Владимира Шульги, бывшего гендиректора «Ивацевичдрева». Он стал фигурантом дела о пособничестве - по версии стороны обвинения, Андрей Шульга помог своему отцу совершить преступление против интересов службы. Руководитель покупал сырье через посреднические фирмы сына по завышенной цене. Владимира Шульгу в 2018 году осудили на 5 лет лишения свободы. Вместе с ним приговор получил и Александр Непляхович, компаньон Шульги-младшего - 4 года колонии.

- Да, конечно же, я признаю вину полностью, - с этих слов начал свое выступление в суде Андрей Шульга.

Он дал признательные показания в КГБ сразу же после задержания, а когда его отпустили из СИЗО и оставили под домашним арестом, за три месяца возместил ущерб - это более 400 тысяч евро.

«Предприятие это устраивало»

Обвинение против Шульги-младшего прокурор зачитывает больше 20 минут. В деле очень много деталей: когда и какое предприятие было зарегистрировано, как происходили поставки, как проводился тендер, по какой цене и у какого производителя закупалось сырье. Речь ведется о меламине, который нужен для производства ДСП. Суть преступления в двух словах изложил Александр Лукашенко, который комментировал задержание гендиректора "Ивацевичдрева":

- Он создал фирму и через своего сына покупал какую-то мазню. Покупал по рублю, продавал по два сам себе.

Как выяснило следствие, Андрей Шульга и его партнер Александр Непляхович в 2013 году зарегистрировали за границей фирму, через которую закупали меламин немецкого производства. Такой бизнес не запрещен, но проблемы возникли из-за того, что этот меламин Андрей Шульга продавал госпредприятию, которым руководил его отец. Раньше "Ивацевичдрев" покупал меламин польского производства у российской компании. Первую пробную партию компания Шульги поставила на древообрабатывающий завод по тендеру и с отсрочкой платежа.

- Мы поставили пробную партию по цене ниже на 200 евро. Предприятие это устраивало, - вспоминает Андрей Шульга.

Владимира Шульгу в 2018 году осудили на 5 лет лишения свободы. Фото: vb.by

«Не знал, какая получается маржа»

После того как в Германии цены выросли, Шульга-младший наладил контакты с китайским производителем. Для этого зарегистрировали еще одну фирму.

- Китайский меламин до этого в Беларусь никто не поставлял. Дефицит был огромный, - говорит Андрей Шульга.

И предприятие снова все устраивало. Хотя в обвинении фигурируют серьезные суммы: разница в цене достигала 25 - 100 тысяч евро на одной партии. То есть такие суммы "Ивацевичдрев" мог бы существенно сэкономить, если бы покупал сырье напрямую у производителя, а не через посредническую фирму.

- Никаких договоренностей у нас с отцом не было. Отец сумм не знал. Он не знал, какая получается маржа. И сколько наша фирма зарабатывала, он не знал. Я просто говорил, какая в Китае цена, - рассказывает в суде Шульга-младший.

Про деньги, по словам обвиняемого, в семье говорили только тогда, когда "Ивацевичдрев" задолжал предприятию сына гендиректора больше 1 миллиона долларов и нужно было поторопить с платежами. Прибыль Андрей Шульга делил с компаньоном Непляховичем - 50 на 50.

- Я подвел и отца, и предприятие, и государство, потому что по завышенным ценам мы поставляли. Мы все раскаиваемся. Мы достаточно суровое наказание понесли, в том числе мать, семья. Сейчас мы нацелены на устранение последствий, - заявил в суде обвиняемый.

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