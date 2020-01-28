2020-01-28T15:52:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Десять человек каждый день ездили из Витебска в Полоцк за метадоном»: прокуратура проверила, как на Витебщине борются с наркоманией

Результаты не радуют - ни специалистов, ни мероприятий
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске наркоманам не выдают метадон, и они ездят за лекарством в Полоцк. Каждый день.В Витебске наркоманам не выдают метадон, и они ездят за лекарством в Полоцк. Каждый день.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Десять жителей Витебска, страдающих от наркомании, были вынуждены ежедневно ездить в Полоцк, чтобы получить лечение в рамках программы заместительной метадоновой терапии. В областном центре кабинета заместительной терапии нет. Поэтому больным приходится ездить за препаратом в Полоцк.

На этот факт обратили внимание сотрудники областной прокуратуры, когда проверяли, как в области идет профилактическая работа в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

- Работа проводилась бессистемно, без обеспечения взаимодействия между заинтересованными субъектами профилактики. Многие запланированные на 2019 год мероприятия субъекты профилактики не выполнили, - рассказала старший помощник прокурора области Наталья Колпакова.

Особые нарекания у прокуратуры вызывает положение в учреждениях здравоохранения.

-Медико-социальная реабилитация алкоголиков, наркоманов, токсикоманов и людей, страдающих зависимостью от других психоактивных веществ, налажена не везде, не хватает врачей, - отметила Наталья Колпакова.

В Оршанском районе из 5,5 должности наркологов занято только две, нет психиатра-нарколога в Дубровенской райбольнице, в Глубокской районной больнице нарколога нет с сентября 2015 года.

В то же время только в самом Витебске в 2019 году пять человек умерли от передозировки наркотическими средствами. В 2018 году таких фактов не регистрировалось.

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