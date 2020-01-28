2020-01-28T15:35:09+03:00
Минск
КП Беларусь

Ради помощи девочке Надежда Скардино продает шапочку в которой получала золото Олимпиады

11 известных белорусов выставили лоты на благотворительный аукцион
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- Я хочу помочь девочке Милане из Минска. Ей 3 месяца, и у нее СМА (спинально мышечная атрофия). К сожалению, в Беларуси пока нет препарата, который может помочь ребенку выздороветь. Но он есть в других странах, куда можно поехать и пройти лечение, - рассказывает биатлонистка Надежда Скардино. - Я знаю, что он стоит колоссальных денег, и эта семья не сможет найти такие деньги самостоятельно. Но я очень надеюсь, что их можно будет собрать с помощью пожертвований. Я участвую в благотворительном аукционе на Куфаре потому, что верю в историю выздоровления Миланы и хочу быть частью этой истории. И призываю всех, у кого есть желание и возможность, не оставаться в стороне. Порой то, что кажется мелочью для одного, может спасти чью-то жизнь.

Известная биатлонистка присоединилась к благотворительному аукциону, чтобы помочь Милане Пшенко. Без лечения у девочки нет шансов, но ее жизнь может спасти всего лишь одна инъекция препарата ZOLGENSMA. К сожалению, это самое дорогое лекарство в мире, которое стоит $2,1 млн.

Напомним, в 2018 году Надежда вместе с Ириной Кривко, Динарой Алимбековой и Дарьей Домрачевой принесла Беларуси золото на Олимпиаде в Пхенчхане. На Куфар спортсменка выставила шапку, в которой получала заветную медаль и белого тигра Сухорана - официальный талисман XXIII Зимних Олимпийских игр.

Всего же 11 знаменитых белорусов поддержали идею благотворительного аукциона. Средства от продажи лотов будут перечислены в поддержку благотворительных проектов. Акция пройдет на площадке объявлений Куфар с 27 января по 10 февраля.

Каждая коробка на аукционе от звезд уникальна и непосредственно связана с личностью того, кто ее продает. Стартовая цена каждого лота разнится - это сделано для того, чтобы поучаствовать в аукционе могло как можно больше людей. Все вырученные во время проекта средства будут направлены на благотворительность. При этом каждый продавец сам решает, какой проект хочет поддержать.

К примеру, деньги, вырученные от продажи лота финалистов Евровидения NaviBand, будут направлены в школу-интернат для детей с интеллектуальной недостаточностью и детей, находящихся в социально-опасном положении.

- Мы решили поддержать это место, потому что были там однажды и общались с малышами. Особенно болит сердце, когда есть свой маленький человек, хочется хоть чем-то помочь этим деткам, у которых на пути к нормальному будущему много трудностей. От этого очень тяжело. Мы понимаем, что это капля, но из мелочей все и состоит. Может быть кто-то вдохновится и захочет также помочь, - рассказывают музыканты, - В коробочку мы положили 4 билета на наш большой концерт в Минске и презентацию нового альбома 20 февраля в PrimeHall, а также часть наших личных украшений, несколько брошек, браслет и кулонов. Кроме этого, покупка лота даёт возможность попасть к нам за кулисы после концерта.

Екатерина Безрукова (бренд TIKOTA UNIQUE) в свою коробку положила кастомизированные кроссовки Adidas, расписанные вручную. Это одни из первых коллекций по кастомайзингу и редизайну, которые сделала Екатерина. Также в лот добавлены Мужская футболка TIKOTA UNIQUE «Каханне не атрута» и женская футболка TIKOTA UNIQUE «Сэрца ў эфiры».

- Тема взаимопомощи всегда откликается в моем сердце. Поэтому я не смогла пройти мимо проекта Куфара. Вырученные от продажи лота деньги я прошу направить в «Белорусскую ассоциацию помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», - говорит Екатерина Безрукова.

Проект «Добры куфар» также поддержали компании Wargaming и Oriflame, гимнастка Мелитина Станюта, Максим Гансиевский (основатель Zen Wear), телеведущая Надежда Тимофеева, художница Ника Сандрос, певица и дизайнер Ольга Барабанщикова, Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week.

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