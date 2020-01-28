Президент Беларуси поедет на парад Победы в Москву впервые за всю историю?

- Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, - цитирует Interfax.by посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева. «Комсомолка» присмотрелась к ситуации и нашла немало интересного.

Лукашенко полетит на московский парад в разгар белорусско-российского кризиса?

Новость о том, что Лукашенко принял приглашение Путина, звучит на фоне пошатнувшихся белорусско-российских отношений. С осени прошлого года идет очередной экономический спор между нашими странами: цены на газ согласованы лишь временно, российская нефть и вовсе с 1 января перестала течь в Беларусь. Стороны обмениваются колкими высказываниями в адрес друг друга, в том числе и на тему войны. Еще в октябре Лукашенко произнес фразу: «Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны - не наши войны». На это Дмитрий Медведев ответил, что недопустимо называть «участием в чужих войнах» защиту своих земель от иностранных захватчиков в различные исторические эпохи. А вот очередное резкое высказывание Лукашенко:

- Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел - плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим - боимся свою страну защитить, - заявил Лукашенко на прошлой неделе. - Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило.

Политолог: «Было бы хорошо использовать поездку на парад для успокоения конфликта»

- У России и у Беларуси существует однотипная идеология относительно оценки Второй мировой войны, - рассказал «Комсомолке» политолог Юрий Шевцов. - У нас такая идеология имеет даже большее значение, чем в России - например, у нас эта идеология закреплена в государственной символике. Но и в России это важная компонента в государственной идеологии. И для Беларуси и для России внимание к 75-ой годовщине Великой Победы - вещь совершенно естественная. Это один уровень вопроса. Второй уровень: пока никто никуда не летит - до 9 мая нужно дожить. Но было бы очень хорошо если, бы для успокоения белорусско-российского конфликта была бы использована общая память о Второй мировой войне.

Лукашенко в прошлом году: «Если бы я поехал на парад в Москву, что бы сказали белорусы?»

Приглашать иностранных гостей на парад 9 мая в России начали с 1995 года. Правда, личные приглашения главы иностранных государств получают только по юбилейным датам - в 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 годах. Неизвестно, сколько раз руководство России приглашало Александра Лукашенко, но на московском параде Победы президент Беларуси, судя по всему, не был никогда.

Тем не менее, в неюбилейные годы желающим не отказывают: так в 2017 году на парад приехал президент Молдовы Игорь Додон, в 2018 были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, в прошлом году - бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Лукашенко тогда говорил, что его никто не звал:

- Во-первых, меня никто не приглашал в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия - в Минске и в российской столице, - цитировало президента belta.by. По словам Лукашенко, пропустить праздничное мероприятие на День Победы в Минске он никак не может. - А что люди бы сказали, белорусы?

Напомним, в тот год военного парада в Минске не было - в Беларуси парад на 9 мая проводят только по юбилейным датам - 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 годы. В другие годы на 9 мая проводят шествие от Октябрьской площади, которое заканчивается возложением венков на площади Победы.

Парад 9 мая в Минске впервые пройдет вечером?

Известно, что в юбилейные 2010 и 2015 годы Лукашенко персональное приглашение получал. Уже тогда «Комсомолка допускала, что в случае согласия парад в Минске могут провести вечером - чтобы президент Беларуси успел и на московский, и на минский парад. Но Лукашенко все же на московский парад не поехал. Он заявил, что 9 мая он намерен быть в Минске и принимать свой юбилейный парад - так как военный парад может принимать только главнокомандующий:

- Это недопустимо, когда нет главнокомандующего, а столько войск выведено в столицу, это вообще, в принципе, неприемлемо. В Беларуси по конституции, кроме главнокомандующего, никто не может принимать парад, - говорил он. - Поэтому или парада не будет, или будет. Если есть президент - будет парад. У нас 9 мая будет свой такой же парад, как в Москве.

Примерно та же ситуация была и в 2010 году - Лукашенко на московский парад не ездил. Правда, в обоих случаях президент Беларуси приезжал накануне и возлагал цветы к Могиле неизвестного солдата.

Выходит, в этом году - если Лукашенко, конечно, не передумает ехать в Москву - военный парад 9 мая впервые в истории Беларуси проведут вечером. Но подробностей в Минобороны пока не сообщают - мол, еще рано.

Дональд Трамп: «Я хотел бы поехать на парад в Москву»

С кем может встретиться Лукашенко, наблюдая парад в Москве? Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что участие в мероприятии в Москве уже подтвердили главы 17 государств, среди которых руководители Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Беларуси, Армении, Болгарии, Сербии, Вьетнама, Молдовы, Кыргызстана.

Также приглашения были направлены премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, канцлеру Германии Ангеле Меркель, председателю Китая Си Цзиньпину, президенту Турции Реджепу Эрдогану, президенту Украины Владимиру Зеленскому, главам стран-членов ОДКБ, руководителям частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Приглашение также получил президент США Дональд Трамп:

- Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом подумаю, - цитирует Трампа агентство ТАСС. - Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать.

Таким образом, Лукашенко, если не передумает и поедет в Москву, может оказаться на VIP-трибуне рядом с мировыми лидерами всех мастей - от Ким Чен Ына до Дональда Трампа.

Что увидит Лукашенко на параде в Москве?

Всю самую современную российскую военную технику - всего около 300 единиц. Уже известно, что будет около 20 новинок. Это боевые машины «Армата» и «Курганец-25» с новыми модулями «Кинжал» и «Эпоха». Также там продемонстрируют зенитно-ракетные комплексы С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун».

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