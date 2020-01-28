«Хорошая семья. Непонятно, как так случилось»: в поселке под Гродно умер 11-летний школьник

В этот вторник, 28 января, в городском поселке Сопоцкин, что в Гродненском районе, прошли похороны 11-летнего школьника. Трагическая смерть мальчика шокировала местных жителей.

Что же случилось со школьником Игорем (имя изменено. - Ред.), местные не знают. Но все говорят, что ребенок рос в благополучной семье. У родителей мальчика есть еще 5-летняя дочь.

- Непонятно, у каждого своя версия. Разные слухи ходят: это мог быть суицид или несчастный случай, - говорит женщина из поселка.

- Все нормально было. Родители находились в одной комнате, а он - в другой. Нашли его в комнате без чувств... Говорят, что вроде бы суицид, - рассказал нам коллега отца мальчика. - Папа Игоря лесник. Адекватный мужик, не выпивает, не курит, старательный, ответственный человек. Его жена работает на фермерском хозяйстве. Супруги молодые. Материальную помощь им оказали. Все, что положено, выплатили, транспорт предоставили. На похоронах было много людей. Пришли и учителя. Все пришли поддержать семью. Трагедия...

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