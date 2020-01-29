«Не хочется, чтобы из-за нас началась эпидемия!»: после отдыха в Китае минчанки пришли в больницу проверяться на коронавирус

Минчанка Марина Горбачева вместе со своей подругой отдыхала на китайском курортном острове Хайнань 11 дней. Девушка рассказывала "Комсомолке", что во время их отдыха местные и отдыхающие раскупили все маски. Поэтому в целях безопасности белоруски заматывали лицо шарфом, гуляя по улице.

По приезду домой в Минск Марина и ее подруга решили провериться, не подхватили ли они коронавирус в Китае. Ведь на острове, где они отдыхали, были зараженные.

- Вряд ли мы носители опасного коронавируса, но хочется быть уверенным на 100 %, что мы здоровы. Не хочется, чтобы из-за нас в стране началась эпидемия. Поэтому мы обратились в инфекционную больницу, - говорит Марина. - Там нам сказали, что надо идти в свою поликлинику. Но в итоге нас все-таки госпитализировали. Сейчас мы с подругой находимся вдвоем в одном боксе.

Медсестра в защитном костюме взяла у девушек мазки из носа и рта. Теперь нужно ждать результатов.

- В эту среду, 29 января, вечером будут готовы анализы. Если все хорошо, нас выпишут. Как мое состояние? У меня второй день пониженная температура - 36 градусов.

Несмотря на то, что девушкам нужно быть в больнице, настроение у них хорошее. Они снимают видео своих больничных будней и выкладывают их в "Инстаграме".

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, случаев коронавируса в Беларуси не зафиксировано. Также он рассказал, что в минском аэропорту медработники будут проверять пассажиров прямо в салоне самолета на предмет инфицирования коронавирусом.

P.S. Днем в среду стало известно, что девушки не заражены коронавирусом.

Минчанки после поездки в Китай проверились на коронавирус.Фото: instagram/lady_marris

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