2020-01-29T13:43:09+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не хочется, чтобы из-за нас началась эпидемия!»: после отдыха в Китае минчанки пришли в больницу проверяться на коронавирус

Медсестра в защитном костюме взяла у девушек мазки из носа и рта [видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Марина вместе с подругой решила удостовериться, что здорова и не подхватила в Китае коронавирус.Марина вместе с подругой решила удостовериться, что здорова и не подхватила в Китае коронавирус.Фото: из личного архива
Изменить размер текста:

Минчанка Марина Горбачева вместе со своей подругой отдыхала на китайском курортном острове Хайнань 11 дней. Девушка рассказывала "Комсомолке", что во время их отдыха местные и отдыхающие раскупили все маски. Поэтому в целях безопасности белоруски заматывали лицо шарфом, гуляя по улице.

По приезду домой в Минск Марина и ее подруга решили провериться, не подхватили ли они коронавирус в Китае. Ведь на острове, где они отдыхали, были зараженные.

- Вряд ли мы носители опасного коронавируса, но хочется быть уверенным на 100 %, что мы здоровы. Не хочется, чтобы из-за нас в стране началась эпидемия. Поэтому мы обратились в инфекционную больницу, - говорит Марина. - Там нам сказали, что надо идти в свою поликлинику. Но в итоге нас все-таки госпитализировали. Сейчас мы с подругой находимся вдвоем в одном боксе.

Медсестра в защитном костюме взяла у девушек мазки из носа и рта. Теперь нужно ждать результатов.

- В эту среду, 29 января, вечером будут готовы анализы. Если все хорошо, нас выпишут. Как мое состояние? У меня второй день пониженная температура - 36 градусов.

Несмотря на то, что девушкам нужно быть в больнице, настроение у них хорошее. Они снимают видео своих больничных будней и выкладывают их в "Инстаграме".

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, случаев коронавируса в Беларуси не зафиксировано. Также он рассказал, что в минском аэропорту медработники будут проверять пассажиров прямо в салоне самолета на предмет инфицирования коронавирусом.

P.S. Днем в среду стало известно, что девушки не заражены коронавирусом.

Минчанки после поездки в Китай проверились на коронавирус.Фото: instagram/lady_marris

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Маски, халаты, лекарство»: Лукашенко поручил немедленно отправить в Китай гуманитарную помощь

В китайской провинции Хубэй сейчас 9 белорусов, двое из них просят помочь им уехать

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Сколько и где: узнали, в каких сетях белорусы рассчитываются Apple Pay и что нового для «яблочников» приготовил Альфа-Банк
Хорошие новости для белорусов, у которых есть iPhone или Apple Watch: для владельцев этих девайсов Альфа-Банк предлагает новые сервисы. «Комсомолка» разобралась, как они работают
Маркетолог Кястутис Исакас: «Белорусы делают хорошую обувь, косметику, ювелирку… Но не умеют красиво упаковать и продать»
Поговорили с известным литовским маркетологом о разнице в ведении бизнеса в Беларуси и странах Балтии, фирменных магазинах за рубежом и привычке белорусов хаять все свое
«Спою вам и поеду в деревню печку топить»: кого выбрали на «Евровидение-2020» Георгий Колдун, Зена и NaviBand
В Белтелерадиокомпании отслушали 49 композиций - и 40 из них оказались на английском, одна на французском, а Аура спела «Баранi сваё». В результате финалистов осталось 12 [фото, видео]
Новости 24
СК назвало причину смерти супругов в Египте - отравление неустановленным веществом
В гомельской школе учительница избила третьеклассника
Милота: смотрите, как в Беларуси летучие мыши зимуют в красочных мешочках в холодильнике
В Минске пешеход спал прямо на проезжей части
Под Гродно горела старинная каплица
Дальнобойщика, который был в Китае, госпитализировали в Беларуси
Погода на 29 января: сильный мокрый снег и гололедица
«Маски, халаты, лекарство»: Лукашенко поручил немедленно отправить в Китай гуманитарную помощь
В Славгороде 27-летнему мужчине не дали выпить, и он поджег дом с матерью и братьями
В Копыльском районе поймали браконьеров, застреливших двух косуль
Для 4 тысяч китайских студентов вузы Беларуси продлили каникулы
Кто выиграл 50 тысяч рублей и отдых в Арабских Эмиратах?
ЧП в Жабинке: рабочий сорвался с крыши, когда демонтировал шифер
Могилевчанин надолго припарковал машину, а ее украли с помощью эвакуатора, разобрали и сдали на металл
В Минске под колеса Subaru попал 24-летний мужчина на велосипеде
Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля
ГАИ поддерживает введение фотофиксации средней скорости движения
Под Могилевом убили отца и дочь
Минспорта и туризма: "Запретить туры в Китай не можем, это нарушает Конституцию"