2020-01-31T11:56:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле снова школьный скандал: учительница так дернула 3-классницу за ухо, что милиция разбирается с травмами

Дети говорят, что после общения с учителем у девочки появился шрам за ухом. Официальные лица отчасти подтверждают ситуацию, но не комментируют
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В гомельской гимназии милиция ведет проверкуВ гомельской гимназии милиция ведет проверкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В гомельской гимназии №71 произошел конфликт учителя с ученицей 3-го класса. Инцидент сразу стал скандальным, ведь на слуху еще громкий случай с «учительницей с партой» в школе №15. Известно, что родители девочки обратились в правоохранительные органы и заявили о травмах, которые получил ребенок после разговора с классной. Проверку инцидента проводит милиция - там ход разбирательства не комментируют, и что произошло, не говорят ни в органах, ни в школе. Родители девочки тоже пока не идут на контакт.

«КП» попыталась узнать подробности. В гимназии наотрез отказываются от разговора. И администрация, и вахтер, и даже уборщица отвечают одними и теми же словами: у нас нет полномочий что-либо рассказывать. Младшие классы учатся в отдельном здании - там работники оказались чуть более разговорчивыми:

- Давно уже эту учительницу не видели, больше недели - она ушла на больничный. Ей 47 лет, она хорошая женщина, рукоприкладства раньше за ней не замечали. Ее признавали учителем года, награждали.

Младшие классы учатся в отдельном здании Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Младшие классы учатся в отдельном зданииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Из областного управления образования переадресовали за комментариями в городской отдел, но на том конце провода на протяжении часа были короткие гудки, а затем на звонки не отвечали. Подчиненные заявили, что руководитель на селекторном совещании в облисполкоме и говорить не сможет - оно продлится до конца дня.

За неимением официальной информации пришлось расспрашивать родителей учеников. Папы и мамы заходили за своими детьми в здание, но общаться тоже не хотели и отвечали, что не в курсе ситуации. Лишь некоторые поделились тем, что знают:

- Для нас это шок, потому что всегда только положительные отзывы слышали об этой учительнице. Неужели она могла такое сделать? Наверное, дети сами виноваты - довели, - полагает бабушка ученицы.

- Все боятся говорить, потому что помнят случай с учительницей с партой. Ведь президент резко высказался, что по его мнению надо делать с учениками, которые не слушаются, - говорит молодой папа. - Но я считаю, что нельзя использовать непедагогические методы. Дети доводят, не сдерживаешься - значит, меняй работу. А то получается, что еще одна учительница c партой появилась.

А молодая мама рассказала, что прочитала о случившемся в родительском чате:

- Но обсуждать ситуацию там никто не стал - видимо, по той же причине, из-за страха оказаться крайними.

Единственными, кто хоть что-то сказал о случившемся, были дети - из того самого третьего класса, где все произошло. Разговор был в присутствии взрослых:

- Шел урок математики. Учительница ругалась - у нас часто такое бывает. Свету (имя изменено - ред.) вызвали к доске, но она ничего не решила. Потом мы сидели за партами над задачами, но за полчаса Света не написала ни одной цифры. Она не глупая, но почему-то не хотела писать. Тогда учительница стала ругаться и что-то сделала Свете, что она зацепилась за парту и получила шрам за ухом.

Отметим, что взрослые не стали подтверждать или опровергать этот рассказ, заверив, что ничего не знают об инциденте.

Кстати, отец того самого мальчика из 15-й школы, пострадавшего от учительницы, так и не общается с прессой. На просьбу рассказать, как и где сейчас учится его сын, мужчина ответил, что не может разговаривать на эту тему.

В конце дня в управлении образования сняли трубку и подтвердили: речь идет о том, что учительница дернула девочку за ухо, но от комментариев там тоже отказались.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Чтобы увести чужого мужа, достаточно год ему улыбаться»: психолог Константин Довлатов - о семьях, изменах и феерическом сексе
Известный московский специалист рассказал, почему подруги уводят мужей, а жены бросаются во все тяжкие, и что делать, чтобы партнер не смотрел налево
На что проверяться, если поднялась температура, и есть ли реактивы в регионах? Минздрав ответил на главные вопросы о коронавирусе
О коронавирусе говорят в СМИ и транспорте, пересылают страшилки в вайбере. В Китае на 30 января от коронавируса умерли 170 человек, больше 7 тысяч заражены
Сколько и где: узнали, в каких сетях белорусы рассчитываются Apple Pay и что нового для «яблочников» приготовил Альфа-Банк
Хорошие новости для белорусов, у которых есть iPhone или Apple Watch: для владельцев этих девайсов Альфа-Банк предлагает новые сервисы. «Комсомолка» разобралась, как они работают
«Везли в капсуле, как космонавта». В Минске дальнобойщика госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Телеграм-канале Nexta появилось впечатляющее фото, на котором видно, как медики увозят в больницу пациента с подозрением на опасное заболевание. Но вирус не подтвердился
«Поездил два дня»: минчанин выгодно купил в Москве машину, а потом приехали реальные владельцы и увезли ее ночью из-под окна
Мошенник взял кроссовер в России в фирме по сдаче в аренду автомобилей, а потом перепродал белорусу. Теперь в деле разбирается милиция двух стран
Новости 24
В Минской области два человека получили травмы на работе: у одного повреждена рука, второй лишился пальцев
Могилевчанин ударил женщину по голове и попытался отобрать у нее пакеты с продуктами
У 4-летнего мальчика из Барановичей разболелся зуб, а спустя несколько дней он умер в больнице
Власти определились, какую пластиковую посуду хотят запретить в кафе и ресторанах
По дорогам Беларуси ездит военная техника - это учения
Под Копылем собака набросилась на дедушку и покусала его – зверя пришлось застрелить
В Свислочи около КЗ «Минск» снова нашли труп женщины
Все же смертная казнь: Верховный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве ребенка в Лунинце
Подростка с травмой позвоночника нашли на заброшенной стройке под Пинском
Фотофакт: посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в маске-респираторе разгружает гуманитарный самолет в Китае
В поселке Мир на пожаре брат спас брата
Тепло и влажно: погода в Беларуси в выходные дни