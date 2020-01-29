В Гомеле снова школьный скандал: учительница так дернула 3-классницу за ухо, что милиция разбирается с травмами

В гомельской гимназии №71 произошел конфликт учителя с ученицей 3-го класса. Инцидент сразу стал скандальным, ведь на слуху еще громкий случай с «учительницей с партой» в школе №15. Известно, что родители девочки обратились в правоохранительные органы и заявили о травмах, которые получил ребенок после разговора с классной. Проверку инцидента проводит милиция - там ход разбирательства не комментируют, и что произошло, не говорят ни в органах, ни в школе. Родители девочки тоже пока не идут на контакт.

«КП» попыталась узнать подробности. В гимназии наотрез отказываются от разговора. И администрация, и вахтер, и даже уборщица отвечают одними и теми же словами: у нас нет полномочий что-либо рассказывать. Младшие классы учатся в отдельном здании - там работники оказались чуть более разговорчивыми:

- Давно уже эту учительницу не видели, больше недели - она ушла на больничный. Ей 47 лет, она хорошая женщина, рукоприкладства раньше за ней не замечали. Ее признавали учителем года, награждали.

Младшие классы учатся в отдельном зданииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Из областного управления образования переадресовали за комментариями в городской отдел, но на том конце провода на протяжении часа были короткие гудки, а затем на звонки не отвечали. Подчиненные заявили, что руководитель на селекторном совещании в облисполкоме и говорить не сможет - оно продлится до конца дня.

За неимением официальной информации пришлось расспрашивать родителей учеников. Папы и мамы заходили за своими детьми в здание, но общаться тоже не хотели и отвечали, что не в курсе ситуации. Лишь некоторые поделились тем, что знают:

- Для нас это шок, потому что всегда только положительные отзывы слышали об этой учительнице. Неужели она могла такое сделать? Наверное, дети сами виноваты - довели, - полагает бабушка ученицы.

- Все боятся говорить, потому что помнят случай с учительницей с партой. Ведь президент резко высказался, что по его мнению надо делать с учениками, которые не слушаются, - говорит молодой папа. - Но я считаю, что нельзя использовать непедагогические методы. Дети доводят, не сдерживаешься - значит, меняй работу. А то получается, что еще одна учительница c партой появилась.

А молодая мама рассказала, что прочитала о случившемся в родительском чате:

- Но обсуждать ситуацию там никто не стал - видимо, по той же причине, из-за страха оказаться крайними.

Единственными, кто хоть что-то сказал о случившемся, были дети - из того самого третьего класса, где все произошло. Разговор был в присутствии взрослых:

- Шел урок математики. Учительница ругалась - у нас часто такое бывает. Свету (имя изменено - ред.) вызвали к доске, но она ничего не решила. Потом мы сидели за партами над задачами, но за полчаса Света не написала ни одной цифры. Она не глупая, но почему-то не хотела писать. Тогда учительница стала ругаться и что-то сделала Свете, что она зацепилась за парту и получила шрам за ухом.

Отметим, что взрослые не стали подтверждать или опровергать этот рассказ, заверив, что ничего не знают об инциденте.

Кстати, отец того самого мальчика из 15-й школы, пострадавшего от учительницы, так и не общается с прессой. На просьбу рассказать, как и где сейчас учится его сын, мужчина ответил, что не может разговаривать на эту тему.

В конце дня в управлении образования сняли трубку и подтвердили: речь идет о том, что учительница дернула девочку за ухо, но от комментариев там тоже отказались.