«Поездил два дня»: минчанин выгодно купил в Москве машину, а потом приехали реальные владельцы и увезли ее ночью из-под окна

Кроссовер Audi Q5 2009 года выпуска изначально принадлежал женщине из Подмосковья. Она решила продать его в Краснодар по договору купли-продажи, без переоформления. У покупателей - своя фирма по сдаче в аренду автомобилей, Audi пополнила их автопарк, рассказывают подробности в МВД.

В декабре эту машину взял в аренду мужчина, заплатил при этом только за один месяц. Он договорился с фирмой об оплате в три этапа - это распространенная практика. Мужчина предупредил, что на этой машине поедет в Москву и все три месяца будет находиться там.

В первый месяц машина действительно была в Москве. Подошло время второго платежа, но деньги на счет фирмы не поступили. Предприниматели не очень беспокоились по этому поводу, потому что машина все еще была в Москве. Но в середине января выяснилось, что автомобиль снят с учета и вывезен в Беларусь.

Как выяснилось позже, кроссовер в Москве купил ничего не подозревающий минчанин. Мужчина считал, что оформил выгодную сделку: цены на такие же автомобили в России начинаются с 13 тысяч долларов, а он приобрел свою за 10 тысяч. Владелицу машины он не видел: продавец показал выданную женщиной доверенность, ее приняли в ГИБДД, зарегистрировали договор купли-продажи и без проблем переоформили машину.

На новой машине белорус поездил всего два дня. На третью ночь Audi, припаркованная во дворе дома в спальном районе, пропала. Мужчина решил, что ее угнали, и позвонил в милицию.

Сотрудники уголовного розыска вышли на владельцев. Те объяснили, что произошло: узнали, где находится машина в Минске, открыли ее своим ключом и увезли. Сейчас сотрудники ГУВД вместе с коллегами из России проводят проверку.

БУДЬ В КУРСЕ!

Самый надежный способ сделки - по договору купли-продажи в ГАИ

В МВД говорят, что низкая стоимость автомобиля должна вас не обрадовать, а насторожить. Возможно, такая цена связана с проблемами по технической части или с юридической стороны. Сделки купли-продажи стоит заключать только лично с владельцем, который указан в документах, и только в ГАИ.

- Не соглашайтесь на оформление по ксерокопиям и доверенностям. А счета-справки имеют право выдавать только комиссионные площадки, торгующие автомобилями, - говорит начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере криминального автобизнеса управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Тимофей Дорошевич.

До совершения сделки проверьте у продавца паспорт и свидетельство о регистрации. Сверьте с документами цвет краски, идентификационный номер, год выпуска - эти цифры есть на ремнях безопасности, разных деталях салона. Цифры VIN-номера должны быть четкими и легко читаемыми, без потеков краски, неровностей и сколов.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Сможет ли минчанин вернуть деньги, потраченные на автомобиль?

- Мужчина, который добросовестно купил автомобиль, все равно вынужден был бы его вернуть владельцу (п.1 ст. 283 ГК). Но он имеет право требовать возврата своих денег у продавца Audi. Он может обратиться в суд или в рамках рассмотрения судом уголовного дела, или отдельно обратиться с иском, - говорит юрист Сергей Калабухин, подчеркивая, что речь идет о белорусском законодательстве.

Человека, который арендовал автомобиль, а потом его продал, по нашим законам могут привлечь к ответственности за мошенничество в крупном размере (ч.3 ст. 209).

- Однозначно можно сделать вывод, что в момент заключения договора аренды он уже не собирался исполнять условия договора. На это указывают и условия оплаты – внесена минимально возможная сумма, за один месяц вместо трёх. Дальше его действия можно квалифицировать по той же части и статье: снимая автомобиль с учета и реализовывая его по заниженной цене, он знал, что автомобиль будут разыскивать, и злоупотребил доверием покупателя на сумму, эквивалентную $10 000.