2020-01-29T18:58:53+03:00
Общество
КП Беларусь

«Что возможно было в нашей стране, мы сделали»: врач рассказал, почему не определили вещество, которым отравились белорусы в Египте

СК не нашел состава преступления для возбуждения уголовного дела
Алеся ДОБЫШ
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И туристы, и персонал отеля питались одинаково. Фото: paxabay.comИ туристы, и персонал отеля питались одинаково. Фото: paxabay.com
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В среду, 29 января Следственный комитет закончил проверку и озвучил ее результаты: супруги скончались от отравления неустановленным веществом. Как это вещество попало в организм - неизвестно. Но у следователей есть информация, что накануне туристы ходили на экскурсию по Шарм-эль-Шейху, ели манго, которое купили за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля.

От египетской стороны СК стало известно, что и отдыхающие в отеле туристы, и весь персонал питается одинаково.

Следователи добавляют, что смертей туристов при похожих обстоятельствах за прошлый год не выявлено. Десятки опрошенных туристов, которые жили в том же отеле, где и погибшие белорусы, не жаловались на здоровье или качество обслуживания.

Уголовное дело не стали возбуждать из-за отсутствия состава преступления.

«Мы не знаем природу возможного токсина»

- Суть проблемы в том, что мы не знаем природу возможного токсина, - говорит Александр Дедков, заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы (в этой больнице лечилась погибшая минчанка). - Они могут быть органические и неорганические, могут быть вещества биологического происхождения - к примеру, рыба или манго. Такой токсин попадает в организм, наносит повреждения, потом распадается и выводится. А человек страдает и погибает уже от изменений, которые произошли в организме, от полиорганной недостаточности. Выводятся токсины очень быстро.

Врач говорит, что ядов, которые могли привести к отравлению, - огромное количество. Для того чтобы попытаться его выявить, нужно хотя бы знать, что искать: нельзя сделать анализы на все существующие яды.

- В нашей национальной антидопинговой лаборатории могут провести анализ на более чем 800 веществ. Но веществ, которыми можно отравиться, в разы больше. В случае, о котором идет речь, нерационально было проводить анализ на все 800 веществ, к тому же это очень дорого. То, что возможно было сделать в нашей стране, мы сделали.

В октябре прошлого года в больнице после отдыха в Египте скончались супруги из Минска. 56-летний Анатолий умер в больнице Египта, его 54-летняя жена Елена смогла вернуться домой и две с половиной недели лечилась в больнице. У медиков изначально было несколько предположений, рассказывал «Комсомолке» сын женщины, Андрей: основной версией было отравление. Медики сражались за ее жизнь 19 дней, пациентку осматривали токсикологи и инфекционисты. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Несколько дней назад сын туристки ознакомился с материалами дела и рассказал журналистам, что смерть наступила от острого отравления неизвестным веществом, которое сопровождалось поражением ряда внутренних органов - печени, почек, легких, головного мозга, сердца, костного мозга - и осложнившегося развитием полиорганной недостаточности.

«В Египте у них брали анализы, но результаты в Беларусь не присылают»

- Как мне объясняли, вещество, которое привело к отравлению, не смогли выявить в нашей больнице в Минске, потому что прошло слишком много времени, вещество быстро разносится по всему организму и вымывается. Но еще в Египте у них брали анализы сразу после того, как стало плохо. Результаты этих анализов белорусская сторона просила прислать на протяжении трех месяцев, но мы так ничего и не увидели. Я уверен, что египетской стороне невыгодно обнародовать эти результаты.

Андрей не исключает, что подаст иск в суд на туроператора. Пока же молодой человек собирается консультироваться с юристами.

- Просто так это нельзя оставлять. Тур был куплен за 1680 долларов на двоих, у мамы на карточке был овердрафт на 700 рублей (долг перед банком. - Ред.). Люди собирали тяжелым трудом эти деньги и, выходит, купили себе смерть. Никакой компенсации мы не получили, представители отеля с нами не связывались.

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