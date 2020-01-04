Минчанка, похудевшая на 24 килограмма за 7 месяцев: «Сын не замечал, что я худею, пока однажды не узнал меня на улице!»

- Еще в мае 2019 года я весила 88 килограммов при росте 157 сантиметров. И мне было уже физически тяжело двигаться: проходила 40 ступенек - и уже была отдышка. Не шла, а ползла! В тот момент задумалась, что хорошо было бы немного похудеть. Когда-то в молодости за полгода сбрасывала 20 килограммов с помощью голодания: каждую неделю одни сутки ничего не ела. Потом с рождением сына и спокойной семейной жизнью килограммы потихоньку возвращались. Решила вспомнить молодость и начала голодание. Но поняла, что так уже не смогу похудеть: уже не было той силы воли и организму было некомфортно, - улыбается Наталья.

Когда-то Наталья смогла похудеть на голодании, но уже с возрастом поняла, что не сможет. Фото: личный архив.

Путь к стройности минчанки начался по воле случая. Наталья увидела в Фейсбуке приглашение на марафон похудения со столичным диетологом Светланой Кашицкой.

- А потом внезапно потеряла эту статью и не смогла отыскать... Решила: если еще раз попадется - значит, это судьба. Так и вышло. Мне показалось, идея худеть в группе - это увлекательно. Такой спортивный интерес! Тем более за лучший результат дарили индивидуальную консультацию диетолога. Марафон стоил около 200 рублей, но учитывая, что в стоимость входили встречи с диетологом, психологом, стилистом и даже пробные абонементы в фитнес-зал, эту сумму я была готова заплатить. Правда, до фитнеса я не дошла - лентяйка потому что, - смеется Наталья.

«Если чувствуешь, что голодный - грызи морковку!»

- Наверняка ваш рацион серьезно поменялся. Легко ли дались эти изменения?

- Первые 10 дней - очень непросто. Раньше я питалась так: утром пила только чай, а в обед и вечером полноценно ела. Ну как полноценно? По традиции своих родителей: первое, второе, компот… Каждый день - мясо, сардельки или сосиски, если нет времени готовить. На гарнир - картофель, рис, макароны. О салатах и овощах даже речи не было! Могла купить помидоры, но они неделями лежали в холодильнике, пока не испортятся. Так Наташа ела овощи, - улыбается женщина. - А тут мне сказали, что овощи необходимо есть три раза в день! В виде салата или тушеные в качестве гарнира. Причем питаться нужно было 5 раз в день: три основных приема пищи и два перекуса. На завтрак разрешался творог, йогурт, каша, яйца в любом виде и салат. На обед и ужин - мясо (курица, индейка), рыба, субпродукты (печень, сердечки, желудочки), обязательно с овощным гарниром. Перекусы - ягоды и фрукты по сезону, творог или кефир. Свежие овощи разрешалось есть бесконечно: если чувствуешь, что голодный - грызи морковку!

Женщина пришла на марафон похудения в мае 2019 года. Фото: личный архив.

- В общем, вы не голодали?

- Нет, я просто заменила жареное мясо и колбасу на правильное мясо. Старалась готовить по-разному: один раз запекала грудку, другой - тушила, а третий - отправлялась за город на шашлыки. Мясо и овощи на гриле приветствовались. У людей из группы, которые любят морепродукты, было больше разнообразия, но я предпочитаю мясо. Вот что далось сложно - это соблюдение питьевого режима, а за этим нужно было следить обязательно. Раньше я не пила воду вообще, поэтому стакана в день мне казалось вполне достаточно. Но мне сказали, что нужно выпивать хотя бы литр. Старалась изо всех сил! Марафон похудения длился месяц, и я для себя поставила цель: соблюдать все рекомендации без единого нарушения - мне было очень интересно увидеть результат.

«Диетолог никогда не говорила: «Нельзя!»

За первый месяц Наталья постройнела на 7,8 кг - это был отличный и второй результат в группе по соотношению потерянного веса к массе тела. Тогда минчанка решила пойти на индивидуальную консультацию.

- Посещала диетолога два раза в месяц. Мне давали рацион питания на две недели, учитывая все предпочтения по продуктам. Можно было пользоваться книгой диетических рецептов. Порадовал индивидуальный подход: например, когда так случилось, что мне удалили жевательные зубы, диетолог подсказала рецепт отличного суфле.

Наталья призналась, что почти не ела овощей. Фото: личный архив.

- Судя по тому, что вы ни разу не вспомнили о сладком, вы не сладкоежка…

- Нет. Но я очень люблю мороженое! И мне очень нравилось, что диетолог никогда не говорила: «Нельзя!» Да, весь месяц марафона я не ела мороженое. Но жизнь ведь продолжается… Узнав о моей любви к мороженому, диетолог сказала: «Если хочешь - ешь, но в первый перекус, и не пачку, а полпачки. А еще сними вафельный стаканчик и добавь ягод». Так я и делала, а сейчас стала и вовсе реже хотеть мороженого.

Или, например, на вечеринках: мы же не можем жевать только листья салата? И вот диетолог дает правильные рекомендации, как все это съесть и выпить и все-таки остаться в норме на утро.

- То есть на Новый год у вас не было классического оливье?

- Оливье не было, теперь я не ем колбасу вообще. Но сделала салат мимоза с рыбой - хоть и с майонезом, но вместо консервов добавила отварную красную рыбу. А в целом на праздник у меня был классический стол. Но я теперь знаю секретик: если накануне был плотный ужин с алкоголем, на следующий день нужно пить больше воды и меньше есть. И еще нельзя голодать перед застольем: должны быть легкие перекусы, чтобы не садиться за стол очень голодным.

«Постройнела даже на килограмм больше мечты»

Но вернемся к сброшенным килограммам: расстаться с 24 кг Наталье удалось к декабрю 2019 года.

- За семь месяцев мой вес стабилизировался, но основные лишние килограммы ушли еще до октября. Когда мы пришли на первую консультацию, нас попросили написать две цифры: желаемый вес и на сколько килограммов вы хотите похудеть. И скажу, что это были разные цифры. Я хотела весить 65, потому что когда-то у меня был такой вес. Но понимала, что сбросить 23 килограмма, скорее всего, нереально. И написала, что хочу сбросить 15. Писала, скрипя зубами, и не верила, что смогу сбросить даже столько. А получилось, что постройнела на килограмм больше мечты…

Наталья похудела без фитнеса и могла есть даже мороженое! Фото: личный архив.

- Как отреагировали родные, друзья, коллеги?

- Коллеги стали замечать изменения только после потери 10 килограммов. Скажу честно, при таком большом весе, какой был у меня, 10 исчезнувших килограммов только слегка подшлифовали фигуру. И, кстати, я не спешила менять гардероб - у меня были, например, семь пар брюк от 48-го до 54-го размера. Так я росла все эти годы, - смеется Наталья. - Ничего не выбрасывала и все надеялась, что когда-нибудь похудею до 48-го размера. Когда поняла, что это случилось, сменила всю верхнюю одежду. Потому что из пальто 54-го размера я просто выпала! Кстати, сын Виталик не замечал, что мама похудела, пока просто не узнал меня на улице. Мы договорились встретиться в городе, и я говорю: «Уже перехожу дорогу!» А сын меня не признал, пока я не дернула его за рукав.

- Вопрос деликатный: вы потеряли значительный вес, как ваше тело отреагировало, учитывая возраст?

- Мое тело не говорит мне, что нужно бежать в спортзал. Да, есть некоторые моменты, но я не бросаюсь в панику. Больше всего меня волновало лицо - когда вес ушел, кожа стала не такая подтянутая… Я даже начала искать специалистов по массажу для лица, но моя лень меня так никуда и не привела. А потом кожа потихоньку начала сама подтягиваться.

- А страха, что вес вернется, нет?

- Страха нет, тем более на сегодняшний день я не прибавила ни грамма… Знаете, я и в старом весе себя любила такой, какая я есть. Даже когда весы показывали 88 килограммов, я не считала себя толстушкой, которая не может подняться по ступенькам. Мне было тяжело, но я считала себя красивой, а стала очень красивой (улыбается). Так что буду и дальше продолжать так питаться, чтобы поддерживать свои новые формы.

Но даже будучи пышной женщиной Наталья любила себя всегда. Фото: личный архив.

БУДЬ В КУРСЕ!

Три совета худеющим от Натальи:

1. Нельзя говорить нет всем запретным продуктам! Любите мороженое - позвольте себе половину порции, конфеты или печенье - обойдитесь 1 - 2 штучками. А главное: любимые лакомства включайте в меню до 12 часов дня.

2. Без воды - никуда! Воду нужно пить за 20 - 30 минут до еды, она помогает снизить аппетит, а также ускоряет пищеварение.

3. Придется полюбить овощи - их можно есть без ограничений. А этот факт успокаивает: понимаешь, что можно есть и худеть.