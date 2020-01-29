«Готовимся идти в суд»: белорусских дизайнеров обвинили в том, что они копируют одежду с Aliexpress и продают втридорога

«Песня года» закончилась, но ее послевкусие оказалось настолько неожиданным и скандальным, что даже спустя неделю модно-звездная белорусская тусовка буквально дымится от новых интригующих подробностей. И дело совсем не в песнях и выборе победителей, а в том самом платье, в котором на церемонию награждения музыкальной премии пришла певица Влада. Дизайнеры сестры Парфенович обвинили певицу в том, что ее наряд неумело скопирован у бренда Sisters Parfenovich, и обратились к Владе с просьбой больше не надевать это платье. И Влада ответила на обвинения - мол, извиняться ей не за что, платье сшила у портнихи из Украины и, если захочет, будет носить его и дальше.

Влада на "Песне года" в том самом платье, которое наделало много шума.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это авторское платье сестер Парфенович. Дизайнеры уверены, что платье Влады - его неудачная пародия. Фото: соцсети

Но это было только начало! Как только историю с платьем обнародовали журналисты, в нашей редакционной почте, а также в комментариях под всеми статьями в интернете о платье-плагиате появилось одно и то же письмо от неизвестного пользователя под ником Janna Dark:

- Почитала статью и потратила 10 минут на AliExpress (китайская торговая интернет-площадка. - Ред.). Сложилось впечатление, где ищут вдохновение сестры Парфенович. Неужели весь их бренд - плагиат с AliExpress, только бахрома или кружево добавляется?!

Получается, теперь в плагиате обвиняют тех самых сестер Парфенович, которые до этого обвинили в том же грехе певицу Владу?! Мол, они и сами копируют дизайн платьев с китайского сайта, выдают за свои и наваривают на этом деньги.

В подтверждение своих слов Janna Dark приложила фотографии, на которых были показаны платья с AliExpress ценой в 7 - 11 долларов, а рядом - платья бренда сестер Парфенович как минимум в 10 раз дороже. Ну что тут скажешь - сходство на фотографиях действительно есть.

Вот те самые фото, которые разослала некто Janna. Dark. Слева - наряд авторства сестер Парфенович. Справа - наряд с китайского сайта AliExpress.

Вот те самые фото, которые разослала некто Janna. Dark. Слева - наряд авторства сестер Парфенович. Справа - наряд с AliExpress.

Те самые фото, которые разослала некто Janna. Dark. Слева - наряд авторства сестер Парфенович. Справа - наряд с китайского сайта AliExpress. Фото: соцсети

Вот те самые фото, которые разослала некто Janna. Dark. Слева - наряд авторства сестер Парфенович. Справа - наряд с сайта AliExpress

Сестры Парфенович: «Из-за плагиата и наговоров готовимся идти в суд»

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились за комментарием к Марине Парфенович.

- О да, мне тоже пришло это сообщение! - говорит дизайнер. - Что я могу сказать? Если вы внимательно посмотрите на наши изделия и изделия с китайского сайта, поймете, что это абсолютно разные вещи. Да, текстиль для того же платья с бахромой действительно с одним и тем же принтом, но ведь текстиль разрабатывают фабрики, которые продают его потом по всему миру. Важно понять еще одну вещь: в данном случае речь идет об одежде сегмента масс-маркет, который мы также шьем для продаж. Нам ведь надо зарабатывать! И чтобы продаться в этом сегменте, платья нужно шить в соответствии с мировыми тенденциями моды. Это не секрет: все дизайнеры изучают мировые тенденции сезона в текстиле, дизайне, композиции - и шьют под них. Если этим пренебречь - прибыли не видать. Но когда речь идет о коллекциях, которые мы выпускаем на подиум, то они на 100% эксклюзивные и сшиты в единичном экземпляре. К слову, у нас была ситуация в 2012 году, когда мы видели наши вещи на китайском сайте - там взяли и скопировали 30 платьев из нашей коллекции, указав, что под заказ изготовят такие же за три дня. Тогда для нас это было анекдотом. Сейчас нам уже не до шуток. Репутации и бренду нанесен ущерб.

- Что будете делать?

- Мы уже попросили айтишников разобраться - у нас есть догадки, кто та самая Janna Dark. Не буду называть конкретных имен, но могу сказать, что эти люди, скорее всего, замешаны в скандале с тем самым платьем на «Песне года». Наши дальнейшие действия - обращение в милицию. Будем защищать свои авторские права и отстаивать репутацию бренда.

- А с Владой на связь выходили?

- Она дала нам понять, что участвовать в разбирательствах не хочет. Кстати, история с этим платьем началась еще в прошлом году. Коллекцию с платьем-павлином мы сшили в 2011-м, с тех пор показывали его во многих странах мира, в платьях этой коллекции даже Полина Гагарина снималась. А конкретно это перьевое платье было сшито для аренды телеведущей Ирины Хануник-Ромбальской. Потом Ира попросила нас сшить похожее для ее личного гардероба. Первое платье осталось у нас. В позапрошлом году мы продали его агентству по аренде платьев для фотосессий. Проходит время, и с нами связываются владельцы агентства и говорят: «Приходила Влада, мерила ваше платье, но оно не подошло по размеру. Можно сшить похожее для нее?» Я сказала: «Без проблем!» Назвала цену, при этом предупредив, что платье уже засветилось. И все на этом…

Проходит год, и тут мне сбрасывают фотографию Влады на «Песне года». И я понимаю, что ее платье скопировано с нашего. Притом очень неудачно. Глядя на него, можно было сказать: «Сестры Парфенович явно устали!» Но это не наше платье!

Влада: «Если бы имела такие козыри, сама бы запостила фотографии, но под своим именем»

Чтобы услышать позицию второй стороны, мы дозвонились певице Владе:

- Я действительно обращалась в салон проката платьев, когда делала фотосессию к песне «Под твоим крылом». Это был февраль 2019-го. Фотосессией занималась фотограф Анна Дергай. Она договорилась с салоном на прокат платья. Его привезли в фотостудию, и я с удовольствием в нем сфотографировалась, а потом вернула. Но это было не платье с перьями павлина, а прекрасное белое платье. И я понятия не имела, что платье это - авторства сестер Парфенович. В том салоне оно числится как «платье №75» без указания дизайнера.

Это то платье, в котором Влада фотографировалась для фотосессии. По словам певицы, в тот момент она не знала, что это платье из эксклюзивной коллекции дизайнеров Парфенович. Фото: соцсети

В подтверждение своих слов певица прислала нам скрин с сайта того самого салона проката платьев для фотосессий. Авторство платья действительно не указано. Там платье подписано скромно - "платье №75". Фото: соцсети

- То есть раньше вы не видели платья, в плагиате которого вас обвиняют?

- Нет.

- Вы можете назвать имя портнихи, которая для вас его сшила?

- Вряд ли я стану это делать. После всего этого скандала я вышла с ней на связь - как вы догадываетесь, не чтобы поблагодарить. И, естественно, спросила, не использовала ли она в своем эскизе идею других дизайнеров… Но на связь со мной она больше не вышла. В результате, согласившись на сотрудничество с непроверенным человеком, получила то, что получила.

Это фото нам предоставила Влада. Как рассказала певица, этот эскиз платья ей прислала портниха из Украины, которая и пошила ей платье для "Песни года".

- А почему не выходите на диалог с сестрами Парфенович?

- Не понимаю, почему должна ввязываться в скандал, в котором не виновата.

- Многие сейчас подозревают, что вы имеете отношение к той самой Janna Dark, которая на всех сайтах обвиняет в плагиате сестер Парфенович. Мол, вы делаете это им в отместку…

- Да мне сейчас вообще не до этого! Я тесно занимаюсь проектом 2020 года. У меня презентации, переговоры, семья, ребенок, обязательства... Но если бы в руках у меня были такие козыри, как у той Janna Dark, я бы сама запостила эти фотографии у себя в соцсетях, но под своим именем.

К слову, того самого пользователя под ником Janna Dark мы нашли в соцсетях. И, конечно, попросили дать комментарии. Но на связь с нами таинственная незнакомка (или незнакомец) так и не вышла.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На краже идей одежды с AliExpress поймали Бородину и жену Джигана

Так в Store By Ksenia Borodina представлено красное вельветовое пальто за 4900 рублей. Фото: соцсети

Платье такого же фасона и качества есть и на AliExpress, но только в три раза дешевле — за 1158 рублей. Фото: соцсети

Похожий скандал разгорелся недавно и в российском шоу-бизнесе. Телеведущую Ксению Бородину и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову подловили на том, что под своим брендом они продают одежду с AliExpress. Но только в их случае наряды «от звезд» отличаются от одежды из Китая исключительно перешитым ярлыком с названием бренда и ценой, завышенной минимум в три раза. Дизайн же - один в один. При этом ни Бородина, ни Самойлова обвинения не комментируют. А их подписчики продолжают скупать наряды…