2020-01-29T11:06:53+03:00
Общество
КП Беларусь

«Виновен по всем статьям». Мужчину, который избил и выгнал 4-летнего сына ночью из дома, посадили на шесть лет

Семейному дебоширу дали также 4050 рублей штрафа. Малыша забрали у родителей
Наталья ПАРТОЛИНА
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Шесть лет проведет в колонии мужчина, который выгнал четырехлетнего сына из дома и избил его мать.Шесть лет проведет в колонии мужчина, который выгнал четырехлетнего сына из дома и избил его мать.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске вынесли приговор 32-летнему мужчине, который избил жену и сына и выгнал четырехлетнего ребенка голым из дома. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, истязании, причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности, оставлении в опасности и угрозе убийством. Приговор огласили 28 января.

- Суд признал мужчину виновным по всем пяти статьям Уголовного кодекса. Он приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 4050 рублей, - рассказала помощник председателя суда Первомайского района Витебска Диана Бочарова.

История, которая всколыхнула весь Витебск, произошла 11 августа. Нетрезвый мужчина сильно избил свою гражданскую супругу. Женщина улучила момент, когда он заснул, и сбежала из дома. Позже на ее теле эксперты насчитают 48 травмирующих воздействий. Муж сломал ей палец и ребро, хватал за шею и кричал, что убьет. Проснувшись, он увидел, что жены дома нет, и принялся за четырехлетнего сынишку. Бил, обливал водой, а потом раздел ребенка и выставил ночью из квартиры.

Раздетый и избитый малыш провел ночь в детской коляске, которая стояла в подъезде. Там его нашла соседка, вызвала милицию и врачей. По рассказам женщины, мальчик был весь в синяках, а из уха у него текла кровь.

В этой коляске провел ночь четырехлетний мальчик, которого отец избил, облил водой и раздетым выгнал из дома. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В этой коляске провел ночь четырехлетний мальчик, которого отец избил, облил водой и раздетым выгнал из дома.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Несколько лет назад семью признавали неблагополучной, а детей – нуждающимися в государственной защите. Но незадолго до описываемых событий семью с учета сняли. Представителей соответствующих служб за это наказали после проверки, которую провела прокуратура.

42-летнюю мать малыша лишили родительских прав на него, сейчас ребенок живет у бабушки. Женщина даже в суд приходила пьяной.

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