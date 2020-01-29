2020-01-29T12:27:30+03:00
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КП Беларусь

Группа Сергея Михалка DREZDEN выпускает альбом и объявляет даты первых концертов

Просмотры видео «Эдельвейс» на YouTube приближаются к отметке в 2 миллиона
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Всего за год существования у коллектива Сергея Михалка DREZDEN появилось большое количество поклонников, которые с нетерпением ждали выхода нового альбома и первых концертов. И вот случилось: музыканты представляют второй студийный альбом «ЭДЕЛЬВЕЙС» и объявляют первые выступления в Беларуси и Украине. Уже 23 февраля 2020 на сцене минского Falcon Club Сергей Михалок впервые представит DREZDEN в концертном формате.

В альбом DREZDEN «ЭДЕЛЬВЕЙС» вошло 11 треков. На заглавный трек было снято видео, премьера которого состоялась совсем недавно. Просмотры клипа на YouTube приближаются к отметке в 2 миллиона. Автор клипа - белорусский режиссер Каролина Полякова.

DREZDEN - это эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и «Neue Deutsche Welle спустя 40 лет. В «Эдельвейсе» Сергей Михалок продолжает традиции дебютного альбома: философские тексты песен наполнены игрой слов, тайные смыслы которых придется разгадывать слушателям. Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома «Эдельвейс» принимали участие Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара). Именно таким составом DREZDEN отправится и в первый концертный тур.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 23 февраля (19:00)

ГДЕ: Falcon Club Arena

ЦЕНА ВОПРОСА: 33.50-53.50 руб.

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