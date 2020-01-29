Болеют чаще, умирают - реже. Пик заболеваемости раком молочной железы в Беларуси - 49 лет

За 10 лет белорусы стали чаще болеть раком, но умирают, постоянно подчеркивают медики, реже. В цифрах это выглядит так: в 2010 году умирали 187 человек на 100 тысяч всего населения, в 2019 году - 184. В процентном соотношении - заболеваемость повысилась на 15%, а смертность снизилась на 1,8%.

В 2019 году в Беларуси зафиксировано 49 930 новых случаев рака. Эта цифра ежегодно растет приблизительно на тысячу человек. Медики подчеркивают, что увеличивающееся количество новых онкослучаев говорит в том числе и об улучшающейся диагностике.

Не первый год один из самых распространенных видов рака и у мужчин, и у женщин, - колоректальный. Врачи связывают это в том числе и с образом жизни. Для профилактики важно правильно питаться, есть больше овощей и фруктов, вести подвижный образ жизни. По словам медиков, почти каждый третий случай рака можно предотвратить, изменив образ жизни.

- Пик заболеваемости этого вида рака приходится на 70 лет, - говорит замдиректора по хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Виктор Кохнюк. - В 2019 году в 67% случаев болезнь диагностировали на I и II стадиях. Эта цифра выше, чем год назад.

Кроме того, мужчинам часто диагностируют рак предстательной железы и легкого. Женщинам - рак молочной железы и рак матки.

- Пик заболеваемости раком молочной железы в Беларуси - 49 лет, - говорит замдиректора по медицинской части РНПЦ имени Александрова Наталья Ефименко.

По статистике прошлого года, чуть больше половины вылечившихся от рака белорусов находятся на учете больше пяти лет. В европейских странах пятилетняя выживаемость после лечения рака находится на уровне от 50 до 60%.

Медики напоминают, что чем раньше диагностировать рак, тем выше вероятность его вылечить. Важный пункт профилактики - это скрининг. В Беларуси можно сделать скрининг шейки матки, молочной железы, колоректального рака и рака предстательной железы.