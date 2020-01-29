IOWA выпустили новый клип: в нем снялись Киркоров, Гудков и Галустян

Теперь в группе IOWA не 3, а 4 участника: к вокалистке и автору текстов Кате, гитаристу Леониду Терещенко, диджею и барабанщику Василию Буланову присоединился бас-гитарист и клавишник Александр Гаврилов. Это значит, что звук стал еще плотнее и танцевальнее! Но это не все.

Однажды IOWA уже объяснили, что «плохо танцевать – это тоже позиция», и вот теперь взялись за максимальное раскрепощение людей всех возрастов и профессий. И помогают им в этом деле звезды шоу-бизнеса и два клоуна: Желтый (Михаил Кукота) и Чёрный (Игорь Чехов).

Когда Желтый и Чёрный решили создать собственное шоу «ЖиЧ», они обратились к своим давним друзьям из IOWA за музыкальной поддержкой. А что из этого получилось (спасибо короткому замыканию, который устроил Чёрный), смотрите в новом клипе группы на песню «В танце».

Фото: организаторы

Первыми участниками «втанцефикации» стали звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Александр Гудков, Екатерина Варнава, Ляйсан Утяшева, Егор Дружинин, Михаил Галустян и многие другие! Они уже отправили свои видео и успели попасть в клип. Принять участие в съемках можете и вы. Для этого под песню «В танце» снимите ролик: нужно прокрутиться вокруг себя 3 раза, встать на левую ногу в любой смешной/необычной позе и двигаться дальше вместе с героями клипа! Все это выложите в своем Инстаграмке с хештегом #ЖиЧвтанце.

Каждый ролик, который появится в сети с хэштегом станет частью большого танцевального видео! 1 марта, в первый день весны, все оказавшиеся «втанце» примут участие в одном большом танцевальном видео, продолжительность которого зависит только от количества участников. Самые лучшие ролики появятся в Instagram IOWA, а самые-самые лучшие – получат призы.